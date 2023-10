Real Madrid in spektakelstuk langs Napoli; Dumfries belangrijk voor Internazionale

Real Madrid heeft dinsdagavond drie belangrijke punten in de groepsfase van de Champions League. De grootmacht uit Spanje bleek met 2-3 te sterk voor de Italiaanse landskampioen Napoli. Tegelijkertijd pakten ook Bayern München en Internazionale drie punten in het miljardenbal.

Napoli opende uitstekend tegen Real en kwam na negentien minuten op 1-0 via Leo Ostigard. Daarna was het de beurt aan de bezoekers uit Madrid, die de rust toch haalden met een 1-2 voorsprong. Vinícius Júnior en Jude Bellingham namen die doelpunten voor hun rekening. Piotr Zieliński schoot Napoli vanaf elf meter weer langszij, maar dat bleek niet voldoende voor een resultaat. Een ongelukkig eigen doelpunt van doelman Alex Meret zorgde ervoor dat de punten mee gingen naar Madrid.

FC Kopenhagen - Bayern München 1-2

Zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt had Bayern het lastig op bezoek bij het FC Kopenhagen van Kevin Diks. De gastheer hield de Duitsers in de eerste helft op 0-0 en sloeg na de thee hard toe. Lukas Lerager bracht het Parken Stadium in extase door de 1-0 voor zijn rekening te nemen. Daar leek Bayern duidelijk van te schrikken want de manschappen van Thomas Tuchel knokten zich terug. Dankzij Jamal Musiala (assist van Noussair Mazraoui) en Mathys Tel voorkwam Bayern een blamage.

Internazionale - Benfica 1-0

Denzel Dumfries pakte namens Internazionale maar weer eens een hoofdrol. De international van Oranje was in Milaan erg belangrijk in het treffen met Benfica. De bezoekers kwamen met oude bekenden Fredrik Aursnes, David Neres en Orkun Kökçü naar Italië. Dat bleek niet voldoende voor een resultaat. Dumfries verzorgde de assist bij het enige doelpunt van de wedstrijd. Die treffer kwam op naam van Marcus Thuram. Davy Klaassen viel in de slotfase nog in, Stefan de Vrij bleef op de bank.