Rentree Henk de Jong valt in het water: Cambuur komt 0-3 achterstand niet te boven

De rentree van Henk de Jong als trainer van SC Cambuur niet op de manier verlopen zoals hij het liefst had gezien. NAC Breda versloeg zijn ploeg in het Cambuur Stadion met 2-3, nadat de Brabanders bij de rust al 0-3 voor stonden. Cambuur kwam de achterstand niet meer te boven.

De Leeuwarders hadden in de eerste helft het meeste de bal, maar werd afgetroefd door een uiterst effect NAC Breda, dat na een half uur spelen op voorsprong kwam door een doelpunt van Tom Boere, oud-speler van Cambuur. Vervolgens drukte de formatie van trainer Jean-Paul van Gastel door en was het verdediger Boy Kemper die op zeer fraaie wijze de 0-2 op het scorebord zette. Vlak voor rust werd het nog erger voor Cambuur, want Jan van den Bergh maakte er nog een derde bij.

Zo leek de wedstrijd na één helft spelen in het Cambuur Stadion al beslist, maar dat was toch niet het geval. Henk de Jong greep in en wisselde in de rust drie keer en Cambuur kwam een stuk beter voor de dag. Het werd in ieder geval veel gevaarlijker dan NAC Breda, dat nauwelijks iets creëerde in het tweede bedrijf. Middenvelder Michael Breij zorgde er met twee treffers voor dat het nog heel spannend werd in Leeuwarden, maar meer dan dat zat er niet in voor Cambuur, dat de wedstrijd in de eerste helft volledig heeft weggegeven tegen NAC Breda,