Rik Elfrink stipt pijnpunt in PSV-selectie aan: 'Zij waren toen de sleutel naar succes'

Kansloos is PSV weliswaar niet, maar het moet wel alle zeilen bijzetten om voortijdige uitschakeling in de Champions League te voorkomen. Na de nederlaag bij Arsenal en het gelijkspel tegen Sevilla had de ploeg van trainer Peter Bosz eigenlijk moeten winnen van RC Lens, maar bleef het dinsdagavond steken op 1-1. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad tonen de prestaties in het miljardenbal aan dat de huidige selectie een bepaald type speler mist.

PSV draait in de Eredivisie op volle toeren. De eerste negen wedstrijden leverden 27 punten op - de volle buit dus - en daarin werd dertig keer gescoord. De Eindhovenaren zijn er echter op gebrand zich ook buiten de eigen landsgrenzen van hun beste kant te laten zien, maar dat gaat hen tot dusver een stuk minder goed af. PSV opende de Champions League met een kansloze nederlaag bij Arsenal (4-0), speelde vervolgens gelijk tegen Sevilla (2-2) en kwam ook op bezoek bij RC Lens niet verder dan een gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

Goed presteren in het miljardenbal blijkt vooralsnog te hoog gegrepen voor PSV. “Daar moet PSV om te overwinteren ‘outperformen’, zoals dat met een modern woord heet. In een poule met Sevilla en Lens leek dat op voorhand geen onmogelijke opdracht, maar er is een imponerende inhaalrace nodig en misschien wat geluk tegen Arsenal”, schrijft Elfrink donderdag in het ED. “Bosz voerde deze week na afloop wel wat verzachtende omstandigheden aan, maar die kunnen niet verhelen dat PSV internationaal nog een groeispurtje nodig heeft. De selectie van de club is best een beetje te vergelijken met die van acht jaar geleden, toen PSV in de Champions League een mooi kunstje flikte.”

De Eindhovenaren overleefden destijds de groepsfase en kwamen in de achtste finale net tekort tegen Atlético Madrid. Volgens Elfrink beschikte de toenmalige selectie over ‘behoorlijk wat ervaring, een aantal jeugdige talenten en een brede bank’. Vergelijkbaar met de groep die PSV nu tot zijn beschikking heeft, maar Elfrink stelt dat die op één punt verschilt ten opzichte van acht jaar geleden. “Toch ontbreekt bijvoorbeeld een absolute topverdediger, die de club destijds met Héctor Moreno aan boord had. Een meedogenloze speler die net als Andrés Guardado kon schakelen tussen de eredivisie en het hoogste niveau in Europa. De twee Mexicanen waren toen de sleutels naar succes, door incidenteel uitzonderlijk te presteren en de rest daarin mee te nemen.”