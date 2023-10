Ronald Koeman legt grote verantwoordelijkheid in handen van de spelers

Ronald Koeman heeft toelichting gegeven op zijn opstelling voor de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland. De bondscoach lijkt te hebben gespeculeerd op de keuzes die wellicht bij Griekenland gemaakt zouden worden.

Volg de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland in ons liveverslag.

Griekenland speelde vorige maand in een 4-3-3-formatie in Eindhoven en verloor met 3-0; nu kiest bondscoach Gustavo Poyet voor formatie die op 3-5-2 lijkt. Het is voor Koeman echter nog gissen hoe de Grieken precies opgesteld zullen staan. Koeman heeft Steven Bergwijn en Mats Wieffer opgesteld, waardoor Joey Veerman en Marten de Roon hun basisplek zijn kwijtgeraakt.

“We wilden eigenlijk spelen met drie aanvallers, zoals we dat ook in Eindhoven deden. Ik vind Bergwijn beter dan Malen tussen de linies, aan de binnenkant. Met Reijnders en Wieffer hebben we een hoop loopvermogen op het middenveld. Reijnders zou spelen tegen hun nummer 11, de rechtshalf (Anastasios Bakasetas, red.). Daar moet je kort op zitten en daar moet je overheen gaan. Joey speelt meer in de bal”, aldus Koeman bij de NOS.

“We willen met drie aanvallers druk zetten op hun drie centrale verdedigers. Maar we willen met vier man gaan opbouwen, niet met drie”, licht hij toe. Koeman heeft vooraf verschillende scenario’s doorgenomen met zijn spelers. “Ik kon me niet voorstellen dat Griekenland zou spelen zoals ze in Eindhoven deden. We zijn voorbereid, maar in het veld weet je nooit honderd procent zeker hoe het gaat staan. Spelers moeten dat tijdens de wedstrijd kunnen zien en aanvoelen. Daar hebben we over gesproken.”

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Hartman; Wieffer, Reijnders; Simons; Weghorst, Bergwijn.