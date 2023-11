Ajax-sterkhouder met de grond gelijk gemaakt: 'Puur gif voor een selectie'

Ronald Waterreus heeft in zijn column in De Limburger weinig heel gelaten van Ajax. De voormalig doelman heeft waardering voor John van ’t Schip die maandag is ingestapt als interim-hoofdtrainer, maar verwacht dat de tijdelijke opvolger van Maurice Steijn niet veel tijd nodig heeft om zich te realiseren dat hij een ‘slangenkuil is binnengewandeld’. Waterreus is bovendien bikkelhard voor en .

Ajax is door de nederlaag tegen PSV en de overwinning van FC Volendam op Excelsior afgezakt naar de laatste plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers kunnen donderdagavond echter al een paar posities stijgen. Winnen ze thuis van FC Volendam, dan klimmen ze in ieder geval over FC Utrecht en de club uit het vissersdorp heen. “Wie weet staat de club over een poosje dus ‘gewoon’ in de subtop. Ik zou het mijn Amsterdamse vrienden, maar zeker die aardige en integere John, van harte gunnen”, schrijft Waterreus in zijn column.

En dat meent de oud-speler van PSV. Waar veel Nederlandse voetbalvolgers veel plezier beleven aan de dramatische prestaties van Ajax en de laatste plaats in de Eredivisie, heeft Waterreus er juist een heel ander gevoel bij. “Aanvankelijk dacht ik aan een soort allergie, waarvan ik het bestaan niet kende. Later vermoedde ik dat het een onbekend virus was dat door mijn lijf gierde. Maar ik blijk met iets anders te kampen: diep gegrond medelijden met Ajax. Afgelopen donderdag, toen ik op uitnodiging van Brighton aanwezig was bij het Europese potje tussen de twee clubs, werd die diagnose definitief door mezelf vastgesteld. Heus, zo’n potpourri aan ellende heb ik nog maar zelden van een club zien afspatten.”

En dat zit hem volgens Waterreus niet in alle nederlagen die Ajax dit seizoen al heeft geleden. “Het zit ‘m in zoveel meer. In de mix aan gelatenheid en desinteresse waarmee de spelers hun fans steevast ‘bedanken’ na wedstrijden bijvoorbeeld. Het komt tot uiting in de houding van potentiële invallers tijdens hun warming-up. Het komt naar voren in de twee Stevens. De een, Bergwijn, is met zijn ontluisterende media-optredens een parodie op een aanvoerder. De andere, Berghuis, is zo vaak bij relletjes betrokken dat je vermoedt dat hij door Feyenoord als infiltrant is neergezet in Amsterdam. Iemand met een dergelijk karakter is, zijn voetballende kwaliteiten ten spijt, puur gif voor een selectie als hem iets of iemand niet zint”, zijn de keiharde woorden van Waterreus.

Daar blijft het niet bij. De voormalig doelman is immers van mening dat Ajax Hedwiges Maduro ‘met goed fatsoen natuurlijk niet meer kan aanhouden’. De assistent-trainer wordt ervan verdacht de Almere City-psycholoog Annemarie Zijerveld ‘gevoed te hebben met informatie uit de Ajax-kleedkamer’. Maduro fungeerde na het vertrek van Maurice Steijn tegen Brighton en PSV als eindverantwoordelijke, maar keert na de rentree van Van ’t Schip terug in zijn rol als assistent. Waterreus ziet het somber in voor laatstgenoemde. “Het kan niet anders of Van ’t Schip komt straks ook tot de conclusie dat hij een slangenkuil is binnengewandeld. En dat de problemen te complex en te hardnekkig zijn om snel weer een topclub te worden. Ajax is een treinramp in slow motion.”