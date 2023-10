Santiago Giménez ziet ex-FC Groningen-speler schitteren tegen Duitsland

Mexico is er dinsdag op woensdagnacht in geslaagd om Duitsland op gelijke hoogte te houden. Die Mannschaft, gastland van het EK 2026, ging deze interlandperiode op oefentrip naar Noord-Amerika en sloot de campagne af met een duel met onder meer . Een oud-speler van FC Groningen werd echter de grote uitblinker.

De tweestrijd tussen Mexico en Duitsland was een duel tussen de nummers veertien en vijftien van der wereldranglijst. Toch kwam de laagst geklasseerde ploeg na een klein half uur op voorsprong door Antonio Rüdiger. De centrale verdediger van Real Madrid kopte een corner binnen.

Artikel gaat verder onder video

Even later werd diezelfde Rüdiger verrast toen Hirving Lozano Uriel Antuna wist te bedienen. De aanvaller, die in seizoen 2017/2018 namens FC Groningen nul doelpunten maakte in de Eredivisie, ontglipte de Duitse verdediger en tekende voor de gelijkmaker. Kort na rust was Antuna wederom goud waard toen hij Erick Sánchez in stelling bracht. De middenvelder van Pachuca kopte vervolgens de 2-1 tegen de touwen.

Heel lang bleef die Mexicaanse voorsprong niet op het bord staan. Niclas Füllkrug was alert in de rebound en passeerde Guillermo Ochoa. Giménez en Lozano werden in de slotfase naar de kant gehaald en zagen vanaf de bank dat Mexico de 2-2 over de streep trok tegen Duitsland. Oud-Ajacieden Jorge Sánchez en Edson Álvarez kwamen eveneens in actie voor de Mexicanen. Bij Duitsland speelde oud-speler van onder meer FC Dordrecht en Vitesse Robin Gosens.