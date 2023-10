Sarri is bikkelhard voor eigen spelers: 'Met deze houding hoort Lazio niet in de Champions League'

Maurizio Sarri baalt flink van de nederlaag van Lazio op bezoek bij Feyenoord, maar nog meer van de manier waarop zijn ploeg in De Kuip voor de dag kwam. De Italiaanse coach vond dat zijn ploeg angstig voor de dag kwam en is hard voor zijn elftal: "Met deze houding gaat het ons niet lukken", doelt hij op overwintering in de Champions League.

"We waren voor rust te bang, we waren geïntimideerd door hun agressie en hun pressing", wordt Sarri na afloop van het duel op de persconferentie geciteerd door verschillende media. Dat zijn ploeg daar van onder de indruk was is opvallend, aangezien Feyenoord hier om bekend staat, wat ook ongetwijfeld in de besprekingen van Lazio in aanloop naar het duel kenbaar is gemaakt aan de spelers. "De 1-0 hing in de lucht, de 2-0 niet. Als je de statistieken erop naslaat, was het verschil tussen beide ploegen niet al te groot. Maar ik had in de eerste helft qua houding wel meer van ons verwacht", vindt Sarri.



De rokende coach vervolgt zijn verhaal: "We waren denk ik bang om risico's in de passing te leggen. We waren voorzichtig en maakten daarna ook fouten. Ik zag een duidelijk verschil in de houding van beide ploegen", zegt de trainer, die daarmee lijkt de doelen op het feit dat Feyenoord zeker in de achterste linie uiterst comfortabel aan de bal was en in de eerste helft geduldig wachtte op de momenten dat Lazio druk naar voren ging geven: "Ook werd duidelijk dat Feyenoord drie, vier supersnelle spelers heeft en wij niet", voegt de coach toe.

Voor Lazio is de nederlaag in De Kuip een domper, maar met nog drie wedstrijden te gaan - waarvan twee in Rome - is nog alles mogelijk:

"Er komen twee thuiswedstrijden aan en daar moeten we het maximum uit zien te slepen. In een groep met maar zes duels is het wel meteen een probleem als je er eentje verliest. We hebben nog een lange weg voor ons liggen en we hopen ook weer op die weg te komen, maar met deze houding gaat het ons niet lukken. We moeten 101% geven om in dit toernooi te blijven, anders gaat het niet lukken", besluit de Italiaan.