SC Cambuur kan niet om Henk de Jong heen

Henk de Jong is de nieuwe trainer van SC Cambuur. De Leeuwarders hebben Sjors Ultee aan het begin van deze week ontslagen als eindverantwoordelijke vanwege de tegenvallende resultaten en met De Jong hadden ze de opvolger nog onder contract staan. In de tijd dat De Jong afwezig was vanwege zijn gezondheid, werd hij namelijk doorbetaald door de nummer elf van de Eerste Divisie.

De Jong werd afgelopen maart succesvol geopereerd aan een cyste in zijn hoofd, maar is inmiddels weer volledig fit verklaard door de medici. Vorig seizoen moest de enthousiaste coach noodgedwongen stoppen vanwege de problemen met zijn hoofd. Ultee werd aangesteld als zijn opvolger, maar De Jong bleef onder contract staan in de ziektewet. Dus toen De Jong weer compleet fit werd, zat Cambuur opeens met twee hoofdtrainers.

Artikel gaat verder onder video

Dat was voor Ultee een moeilijk werkbare situatie, want in de Eredivisie was SC Cambuur al vrij snel kansloos en bij elke tegenslag in de Eerste Divisie riep heel het stadion om de komst van De Jong, die zelf in interviews niet onder stoelen of banken schoof dat hij weer wilde beginnen. Door de tegenvallende resultaten werd Ultee uiteindelijk alsnog opzij geschoven. Dat was ook enigszins ongelukkig, want op basis van verwachte punten had hij met zijn ploeg juist koploper moeten zijn, terwijl de coach als nummer elf de laan werd uitgestuurd.

“Dit zal voor niemand een verrassing zijn en het is inderdaad heel logisch dat wij als club uitkomen bij de meest succesvolle hoofdtrainer uit de clubhistorie", licht technisch directeur Etiënne Reijnen toe. "Daarbij is Henk beschikbaar, staat nog onder contract bij de club en staat bovendien te trappelen om weer aan de slag te kunnen.” Met NAC Breda, MVV, FC Groningen, TOP Oss en ADO Den Haag is de start na de interlandbreak niet eenvoudig voor De Jong, die aan zijn derde periode begint in de hoofdstad van Friesland.

Vanaf morgen zal 𝐇𝐞𝐧𝐤 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 weer de training leiden van SC #Cambuur. De Jong is daarmee de opvolger van Sjors Ultee, die gisteren op non-actief werd gesteld. — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) October 10, 2023