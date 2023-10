Schitterend verhaal: 17-jarige debutant heeft slechts twintig seconden nodig om verschil te maken bij FC Barcelona

FC Barcelona heeft zondagavond een krappe, maar zeer belangrijke overwinning geboekt op Athletic Club (1-0). De brilstand stond lang op het scorebord en de Catalanen dreigden voor de tweede keer op rij tegen puntenverlies aan te lopen, maar een geweldige invalbeurt van Marc Guiu stak daar een stokje voor. De 17-jarige aanvaller bekroonde zijn debuut in de hoofdmacht van Barça met een razendsnelle treffer, die voldoende bleek voor de drie punten.

Het ging in de afgelopen interlandperiode veel over de blessures bij het Nederlands elftal. Ook bij FC Barcelona vormt de waslijst aan geblesseerden het onderwerp van gesprek. En niet een paar dagen, maar al een paar weken. Xavi Hernández zag in de voorbije periode immers de ene na de andere belangrijke kracht wegvallen. Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Robert Lewandowski en Jules Koundé zijn al een paar wedstrijden niet inzetbaar. Zonder de genoemde namen liet FC Barcelona in de laatste drie wedstrijden voor de interlandbreak twee keer punten liggen. Twee weken geleden ging het nog mis tegen Granada (2-2).

Artikel gaat verder onder video

De Catalanen hadden zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club dus wat recht te zetten. Een overwinning was om meerdere redenen meer dan welkom. Niet alleen om te profiteren van de misstap van Real Madrid bij Sevilla. Ook om vertrouwen te tanken voor de Clásico die volgende week zaterdag op het programma staat (om 16.15 uur in Barcelona). Maar in de eerste helft kreeg de ploeg van Xavi opvallend weinig voor elkaar. De grootste kansen voor rust waren voor de bezoekers. De rappe gebroeders Williams waren bij vlagen een plaag voor de Catalaanse defensie. Zo had Nico vlak voor het verstrijken van de eerste helft de 0-1 voor het binnenschieten, maar stak Marc-André Ter Stegen daar een stokje voor.

Bij FC Barcelona moest het gevaar vooral van João Félix komen. De huurling van Atlético Madrid was in zijn eerste acht wedstrijden voor Barça goed voor drie doelpunten en evenveel assists en werd daarom nadrukkelijk gezocht door zijn ploeggenoten. In de tweede helft werd Félix ook gevonden door Alejandro Baldé, maar vergat hij de bal goed mee te nemen. Even later deed hij dat wél en kreeg hij de bal tussen de palen, maar voorkwam doelman Unai Simón de openingstreffer. Die kwam er ook niet van de voet van Lamine Yamal. Het toptalent maakte na rust als invaller zijn opwachting en kreeg niet lang na zijn entree dé mogelijkheid om de score te openen, maar schoot de bal ietwat gehaast in het zijnet.

Mogelijkheden genoeg dus voor FC Barcelona, maar de bevrijdende 1-0 bleef lang uit. Kijkend naar de bank leek Xavi ook niet zo snel iemand voor handen te hebben die het verschil zou kunnen maken. Het tegendeel bleek echter waar. Xavi bracht na 79 minuten onder andere Marc Guiu binnen de lijnen. De zeventienjarige aanvaller maakte in juni zijn officieuze debuut voor FC Barcelona en moest nu als invaller tijdens zijn officiële debuut dus het verschil proberen te maken. En dat deed hij. Twintig seconden na zijn entree was het al raak. Guiu werd aan het werk gezet door Félix en schoot de thuisploeg via Simón naar een 1-0 voorsprong.

Een schitterend verhaal, dat FC Barcelona drie zeer belangrijke punten bezorgde. De Catalanen komen daardoor op één punt van Real Madrid en Girona. Over zes dagen staat in Barcelona dus de Clásico tussen de plaatselijke FC en Real Madrid op het programma.