Schotse media wijzen naar Nederlandse arbitrage: 'Die minachting van Gözübüyük...'

Serdar Gözübüyük krijgt het zwaar te verduren in de Schotse media. Door een discutabele beslissing van de arbiter werd een doelpunt van de Schotse ploeg tegen Spanje afgekeurd, wat hem en de VAR Pol van Boekel op de nodige kritiek komt te staan. "Dat hij het doelpunt van Scott McTominay afkeurde was een absolute schande", schrijft The Scottish Sun.

Manchester United-middenvelder Scott McTominay dacht Schotland in de tweede helft op prachtige wijze uit een vrije trap op voorsprong te hebben gezegd. De VAR Pol van Boekel besloot scheidsrechter Gözübüyük naar de kant te roepen, want de Spaanse doelman Unai Simón zou in aanloop naar de treffer zijn gehinderd door een Schotse speler. Gözübüyük besloot de goal vervolgens af te keuren, waardoor het gelijk bleef in de wedstrijd. Uiteindelijk trok Spanje in het resterende deel aan het langste eind, waardoor Schotland met nul punten en een zeer zuur gevoel door de afgekeurde goal huiswaarts keert.

De Schotse media zijn het duidelijk niet eens met de beslissing die de Nederlandse arbitrage donderdagavond in het voordeel van Spanje heeft genomen: "Spanje mag niet klagen over hoe de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük Schotland heeft genaaid", is The Scottish Sun duidelijk. "Alles wat hij deed was als een rode vlag voor de ploeg van Steve Clarke", schrijft het Schotse nieuwsmedium.

"Het is je vergeven als je het gevoel hebt dat de arbitrage maar wat deed. De minachting van Gözübüyük doet je vermoeden dat de UEFA er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de grote landen er volgend jaar in Duitsland bij zijn", besluit The Scottish Sun. The Scottisch Herald denkt dat de wedstrijd absoluut anders had kunnen lopen, mits Gözübüyük deze beslissing niet had gemaakt: "Een verbijsterende beslissing en een enorme klap. Zou de eindstand anders zijn geweest als het doelpunt was blijven staan? De kans is groot."