Slot constateert probleem bij Feyenoord en verandert iets: 'Eerder opstaan'

Feyenoord kwam in de ogen van trainer Arne Slot aan het begin van deze maand heel slecht voor de dag tegen PEC Zwolle. Dat had mogelijk te maken met de zware wedstrijd tegen Atlético Madrid enkele dagen daarvoor, maar mogelijk ook met het tijdstip waarop werd gespeeld. En dus gaan de Rotterdammers iets anders doen richting het duel met FC Twente, waar de situatie (CL-duel én vroege aanvangstijd) hetzelfde is.

Want ook vorig jaar tegen FC Utrecht speelde Feyenoord om 12.15 uur niet de beste wedstrijd van het seizoen, herinnert Slot. “Je hoort het vaker dat teams moeite hebben om op die aanvangstijd goed te spelen. Ik wil het niet als excuus gebruiken want beide ploegen hebben er last van, maar het is wel een aandachtspunt”, noemde Slot ter voorbereiding op het vroege duel dit weekend.

“We hebben er ervaring mee, want jongstleden in Zwolle zijn we niet goed gestart”, zei de coach, die de opbouw naar de komende wedstrijd dan ook gaat veranderen. In een hotel zat Feyenoord in de nacht van zaterdag op zondag al, maar vermoedelijk wordt er eerder opgestaan en een andere voorbereiding getroffen. “Je ontbijt is je sportmaaltijd. Je wrijft nog een keer in je ogen en je speelt een wedstrijd.” Ditmaal staat Feyenoord vermoedelijk dus eerder op, al is er door de wintertijd een uur extra in de nacht en snijdt het mes wat het aanvangstijdstip dus an beide kanten.

Het ging tijdens de persconferentie ook over Calvin Stengs, over wie Slot heel content was. Dat Stengs zo snel zo’n hoog niveau haalt, verrast Slot wel. “Hij heeft het snel voor elkaar gekregen. Maar goed, hij is geen Messi. Maar je bent afhankelijk van het elftal, dat goed draait.” Volgens de coach kan bijna elk individu van Feyenoord wel een compliment verdienen. “Door het team heeft hij rendement aan zijn spel kunnen toevoegen.” Ook buiten de lijnen besteedt Stengs veel aandacht aan zijn fitheid, hoorde Slot van de medische staf.

Ook de verdere technische staf kwam ter sprake, want Slot kreeg de vraag of hij al nagedacht had over wie de naar Shakhtar Donetsk vertrokken Marino Pusic moet vervangen. Erover denken deed de coach wel. “Maar ik heb er nog niet actief wat meegedaan. We kunnen het prima oplossen voor hoe het nu gaat. Er lopen nog geen gesprekken.” Geconfronteerd met de namen van Robin van Persie en Pascal Bosschaart wilde Slot daar niet te veel op ingaan. “Iedereen is een optie en Robin is eerder al wel betrokken. Maar in de media heb ik hem weleens horen zeggen dat hij heel graag hoofdtrainer wil worden. En daarvoor zit hij ook volop in de cursus.”

Blessures Feyenoord

Tegen FC Twente kan Feyenoord mogelijk beschikken over Bart Nieuwkoop, want die heeft vrijdag nadat hij uitviel tegen SS Lazio weer meegetraind met Feyenoord. Ook Gernot Trauner was voor het eerst weer van de partij, maar hij zit vermoedelijk niet bij de wedstrijdselectie. Voor Luka Ivanušec komt een basisplaats in Enschede vermoedelijk nog te vroeg. FC Twente is de enige ploeg in Nederland van wie Slot nog niet won met Feyenoord in de Eredivisie.