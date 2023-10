Slot deed tegen Lazio iets wat hij nog nooit had gedaan: 'Voelde dat het nodig was'

Arne Slot is zeer te spreken over het optreden van zijn Feyenoord tegen Lazio (3-1 winst), maar was er ondanks de voorsprong in de slotfase niet helemaal gerust op. Daarom zweepte de coach in de eindfase van de wedstrijd het publiek op, omdat hij voelde dat het nodig was.

VI-verslaggever Martijn Krabbendam zag Arne Slot het publiek bewust opzwepen in De Kuip, waar hij hem tijdens de persconferentie mee confronteerde: “Of ik nou als een Simeone het publiek aan het opjutten was? Haha nou, dat was dan wel de light-versie”, reageerde Slot lachend op de vraag van Krabbendam “Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik er bij een 3-1 tussenstand niet heel gerust op was en dat de energie niet meer van mijn elftal afspatte", doelt Slot op de laatste fase van de wedstrijd, waarin Lazio een aantal kansen bij elkaar wist te spelen.

De trainer van Feyenoord voelde zich dan ook genoodzaakt om iets te doen. Dat kan normaal gesproken met wissels, maar daar was de trainer van de Rotterdamse club op dat moment al doorheen: "Dus de enige manier om de energie weer in het elftal te krijgen was op dat moment in mijn ogen de hulp van het publiek. Ik heb dat nooit eerder gedaan, maar ik vond het een dusdanig belangrijk moment dat ik het wel een keer deed. Misschien voelde ik dat het nodig was."