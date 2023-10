Slot voorziet probleem voor Feyenoord direct na interlandperiode

Arne Slot baalt dat tijdens de interlandperiode nauwelijks tot rust kan komen. De spits van Feyenoord stapte zondagavond na de zege op PEC Zwolle (0-2) in het vliegtuig naar de Verenigde Staten, waar hij met Mexico gaat oefenen tegen Ghana (zaterdag) en Duitsland (volgende week dinsdag). Slechts één dag voor de hervatting van de Eredivisie keert Giménez terug in Rotterdam.

De situatie is verre van optimaal, vindt Slot. "Oranje speelt vrijdag en maandag en dus zijn de spelers snel weer terug. In Zuid-Amerika (Mexico ligt in Centraal-Amerika, red.) maken ze er helaas een gewoonte van om de wedstrijden zover mogelijk naar het einde van de interlandbreak te laten spelen. We zijn nu al bezig om Santi zo goed mogelijk door die periode heen helpen", aldus Slot tegenover het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Eerder dit seizoen was de situatie hetzelfde voor Giménez. Pas vlak voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen (16 september) keerde hij terug van zijn interlandverplichtingen. "Tegen Heerenveen was de situatie hetzelfde. Dat was echt heel lastig. Het was misschien wel de slechtste wedstrijd die ik voor Feyenoord heb gespeeld”, vindt Gíménez. “Straks tegen Vitesse zal ik me waarschijnlijk weer zo voelen. Je hebt slaap of je kunt niet slapen, maar het is niet te voorkomen."

Tegen Heerenveen moest Giménez spelen omdat zijn vervanger, Ayase Ueda, geblesseerd was. "Maar Ueda komt straks óók met een jetlag terug, vrees ik", spreekt Slot zijn zorgen uit.