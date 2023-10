Smullen geblazen: deze vijf krakers wil je komend weekeinde écht niet missen

De derde speelronde van de Champions League bracht het nodige teweeg en met een aantal - in ieder geval op papier - zeer fraaie wedstrijden krijgen de midweekse verrichtingen komend weekeinde een mooi vervolg. In Nederland zijn de ogen gericht op het treffen tussen PSV en Ajax, maar ook in de buitenlandse topcompetities wordt er veel spektakel verwacht. FCUpdate.nl zet op een rijtje welke wedstrijden je écht niet wil missen.

FC Barcelona - Real Madrid

Hoewel LaLiga al een paar jaar niet meer wordt beschouwd als de sterkste competitie van Europa, bestaat er geen twijfel over dat de Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid nog steeds en met afstand de grootste wedstrijd op aarde is. Ook deze editie belooft een enorm spektakel te worden. Real Madrid gaat momenteel aan kop, maar de voorsprong op FC Barcelona is slechts één punt. Vorig seizoen troffen de aartsrivalen elkaar vijf (!) keer in officieel verband. In de competitie trokken beide ploegen één keer aan het langste eind. De eindzege van de Supercup ging naar de Catalanen en in de halve finale van de Copa del Rey trok Real aan het langste eind.

Wanneer: zaterdag 28 oktober

Hoe laat: 16.15 uur

FC Barcelona tussen hoop en vrees: nog geen uitsluitsel over Frenkie de Jong

© ProShots

FC Twente - Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord maakte woensdagavond veel indruk in de thuiswedstrijd tegen Lazio in de Champions League. De Rotterdammers kunnen na hun optreden tegen de nummer twee van het afgelopen seizoen in Italië op veel complimenten rekenen, maar hun trainer Arne Slot trapte na afloop de rem in. Volgens Slot is zijn ploeg pas écht heel goed als het zondagmiddag ook zó voor de dag kan komen in de Grolsch Veste. FC Twente zal erop gebrand zijn Feyenoord een moeilijke middag te bezorgen. De Tukkers leken afgelopen zondag op weg naar een eenvoudige derbyzege op Heracles, maar lieten de rivaal uit Almelo terugkomen tot 2-2.

Wanneer: zondag 29 oktober

Hoe laat: 12.15 uur

PSV - Ajax

Normaal gesproken een kraker, maar vandaag de dag kunnen en moeten we onze vraagtekens plaatsen bij die omschrijving. Waar PSV met 27 punten uit de eerste negen wedstrijden nog zonder puntenverlies is, draait Ajax een dramatisch seizoen. De Amsterdammers haalden slechts vijf punten uit de eerste zeven wedstrijden en bezetten daarmee de zeventiende plaats. Ze kunnen zelfs als nummer laatst het Philips Stadion verlaten. Als Ajax verliest van PSV en FC Volendam wint van Excelsior, dan is de recordkampioen de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie.

Wanneer: zondag 29 oktober

Hoe laat: 14.30 uur

© ProShots

Manchester United - Manchester City

Heel even had het er heel veel van weg dat Manchester United dinsdagavond de zoveelste dreun moest incasseren. Een doelpunt van uitgerekend de volop bekritiseerde Harry Maguire leek de ploeg van trainer Erik ten Hag een heel belangrijke overwinning op FC Kopenhagen te bezorgen, maar een strafschop diep in de blessuretijd zou daar een stokje voor steken. Dat was de verwachting althans. Niets bleek minder waar. André Onana, die een moeilijke start in Engeland achter de rug heeft, pakte de strafschop en hield daarmee de drie punten op Old Trafford.

Een welkome zege voor Manchester United en Ten Hag, die daardoor in de race blijven voor de knock-outfase van de Champions League. In de competitie gaat het langzaam maar zeker ook de goede kant op. The Red Devils wonnen hun laatste twee competitieduels en krijgen de top vier daardoor weer in het zicht. Zondag wacht echter de stadsderby tegen Manchester City. Vorig seizoen kreeg Ten Hag in het Etihad Stadium met 6-3 klop, maar loodste hij zijn ploeg thuis naar een knappe 2-1 zege. Een overwinning op Josep Guardiola en zijn manschappen zou opnieuw een enorme stunt zijn.

Wanneer: zondag 29 oktober

Hoe laat: 16.30 uur

Napoli - AC Milan

Napoli veroverde vorig seizoen de harten van het Europese en Italiaanse voetbal. De ploeg van toenmalig trainer Luciano Spalletti maakte indruk door in de Champions League met ruime cijfers te winnen van Ajax en Liverpool en in eigen land voor het eerst sinds 1990 kampioen te worden. Zilverwerk in de Champions League zat er echter niet in. Napoli moest in de kwartfinale z’n meerdere erkennen in… AC Milan, de tegenstander zondagavond. Beide ploegen hebben wat recht te zetten. Napoli de uitschakeling in het miljardenbal, AC Milan de nederlagen tegen Juventus én Paris Saint-Germain. Bij de thuisploeg zal de druk het meest voelbaar zijn. De landskampioen moet winnen om in het spoor van de koppositie te blijven.

Wanneer: zondag 29 oktober

Hoe laat: 20.45 uur