Sporting-fans zijn Dost nog niet vergeten en steken spits massaal hart onder de riem

Het akelige moment met in de slotfase van de ontmoeting tussen AZ en N.E.C. afgelopen zondag is in Portugal niet onopgemerkt voorbijgegaan. Sporting Portugal, tussen 2016 en 2019 de werkgever van de boomlange spits, speelde maandagavond de uitwedstrijd bij Boavista en de meegereisde supporters uit Lissabon maakten van de gelegenheid gebruik om hun voormalig topschutter een hart onder de riem te steken.

Hoewel Dost in Portugal zeker ook dieptepunten beleefde, zal hij niet ontevreden terugkijken op zijn periode bij Sporting Portugal. De Nederlander maakte in de zomer van 2016 voor bijna twaalf miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting Portugal. Daar kreeg de Portugese topclub geen spijt van. Dost was in 127 officiële wedstrijden 93 keer trefzeker en verzorgde bovendien vijftien assists. Als speler van Sporting Portugal won Dost daarnaast één keer de beker en tweemaal de Taça de Liga.

Gek is het dus niet dat de supporters van Sporting Portugal de voormalig Oranje-international nog niet zijn vergeten. In minuut 28 - Dost speelde in Portugal met rugnummer 28 - van de uitwedstrijd tegen Boavista staken de meegereisde fans uit Lissabon hun oude spits massaal een hart onder de riem. Zij scandeerden luid en duidelijk de naam van de huidige doelpuntenmaker van N.E.C. Dost zakte zondagavond in de slotfase van het treffen met AZ opeens in elkaar. De schrik was groot, maar gelukkig was hij redelijk snel weer bij kennis.

Dost liet maandag nog van zich horen. “Allereerst wil ik mijn collega’s van de medische staf én de medische mensen van AZ, evenals de mensen van het Noordwest ziekenhuis, enorm bedanken voor het snel en juist handelen. Ook wil ik mijn ploeggenoten en de spelers van AZ bedanken die gelijk als een warm schild om mij heen stonden”, leest het op de clubsite. “De voetbalwereld is soms hard, maar nu merk ik ook hoe menselijk we kunnen zijn. Toen ik het veld af ging hoorde ik applaus van alle aanwezigen in het stadion, dat deed me erg goed.”