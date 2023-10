Steijn is onder de indruk van basisdebutant: 'Een van de grootste talenten van Ajax'

Maurice Steijn heeft zondagmiddag zijn keuzes in zijn basisopstelling voor het duel tegen AZ toegelicht. De oefenmeester begint met Amourricho van Axel Dongen als linksbuiten, wegens een blessure van Steven Berghuis.

Josip Sutalo en Berghuis maakten zondagochtend aan Steijn bekend niet beschikbaar te zijn voor het duel tegen AZ: "Die zijn vanmorgen afgehaakt, dat is een streep door de rekening", aldus Steijn. Ernstige blessures lijken het in ieder geval niet: "Sutalo had last van zijn rug, Berghuis had last van zijn kuit. Het valt wel mee denk ik, dus ik denk ook dat hij zich in Zeist zal melden", doelt Steijn op Berghuis, die is opgeroepen voor het Nederlands elftal.

Dat Steijn ervoor kiest om Medic zijn landgenoot Sutalo te vervangen is gezien de beschikbaarheid in de selectie logisch, maar de keuze voor Van Axel Dongen is opvallend gezien de spelers die Ajax in de voorhoede allemaal tot zijn beschikking heeft. Daarnaast heeft Van Axel Dongen, die in de basis debuteert, nog maar weinig minuten gemaakt in dit seizoen: "Voorin heb je met Van Axel dongen een echte buitenspeler", zegt Steijn, die daarom ook niet kiest voor spelers als Chuba Akpom en Geroges Mikautadze. "Bergwijn op tien vind ik ook een sterk wapen.”

De Haagse oefenmeester is onder de indruk wat Van Axel Dongen tot dusver heeft laten zien bij Ajax: "Hij ik een heel groot talent, een hele vaardige speler. In mijn optiek een van de grootste talenten van Ajax, maar hij is de laatste jaren wel heel blessuregevoelig geweest." Ondanks dat vindt Steijn het - in overleg met de medische staf - wel verantwoord om hem minimaal een helft te laten spelen.