Steijn maakte misser bij Ajax: 'Niet te vaak doen, want dat gaat echt leven in de kleedkamer'

Almere City FC’s psycholoog Annemieke Zijerveld kreeg half Nederland over zich heen na uitspraken over Ajax en de technische staf van de Amsterdammers. Het zou oncollegiaal zijn en haar werkgever nam ook afstand van de gebezigde taal in De Perstribune. Maar volgens Foppe de Haan is bij de inhoudelijke boodschap geen speld tussen te krijgen.

“Ze ogen heel ongelukkig”, komt de voormalig voetbaltrainer in het Algemeen Dagblad tot dezelfde conclusie als Zijerveld. “Dat zie je aan dat ze naar elkaar kijken en wijzen als iets mislukt en dat ze geen acties durven maken. Het is chaotisch, onsamenhangend. Dan gaan spelers zich verstoppen. Josip Sutalo zag je de voorbije weken veel twijfelen. Dan geef je de ene foute bal na de andere. En dat vreet aan je als speler.”

Volgens de oud-oefenmeester is het geven van duidelijkheid en vastigheid belangrijk voor trainer Maurice Steijn om de boel weer op de rit te krijgen. De Haan: “Duidelijk tekenen is daarin heel handig, zeker als je veel buitenlanders in de selectie hebt zoals Steijn. En gewoon Nederlands blijven praten. Dat pikken ze echt snel op, ervoer ik ook toen ik bij Heerenveen veertien nieuwe spelers, van wie de helft uit het buitenland kwam, kreeg. De omstandigheden zijn wel ongelooflijk moeilijk. En dit gaat ook veel energie kosten, want niets is vanzelfsprekend.”

Het mentale gedeelte is daarin eveneens heel belangrijk, weet De Haan. “Weet wat in die koppies omgaat en welke benadering daarbij hoort. Wellicht speelt er privé iets. Je moet als trainer een halve psycholoog zijn”, aldus de coach, die vindt dat Steijn zijn spelers niet moet afbranden in de media. “Dat moet je niet te vaak doen, want dat gaat echt leven in de kleedkamer.”