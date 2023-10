Stijn van Gassel excuseert zich voor gevloek op televisie: ‘Sorry voor mijn taalgebruik’

beleefde zondag een vervelende middag met Excelsior op bezoek bij FC Volendam. De Kralingers verloren met 3-1 in het Kras Stadion, mede door een kapitale blunder van de doelman. Van Gassel stond na afloop schuldbewust voor de camera van ESPN.

De keeper van Excelsior ging in de 71ste minuut opzichtig in de fout bij de 3-1 van FC Volendam. Van Gassel kreeg de bal teruggespeeld door een ploeggenoot en ging vervolgens een dribbel aan, waarna het leder hem werd ontfutseld door Milan de Haan. Die kon vervolgens eenvoudig scoren in een leeg doel.



“Ik sta hier zuur. Ik sta hier met een dubbelgevoel”, reageerde Van Gassel schuldbewust. “Persoonlijk kut natuurlijk. Of ja… Vervelend, sorry. Sorry voor mijn taalgebruik”, excuseerde de doelman zich meteen. “Ik kreeg de bal iets achter me. Ik wilde de bal meenemen. Dat is niet goed, ik moet de bal gewoon wegschieten. Dan maar uit het stadion. Het is slim van hem. Een stomme fout van mij.”

De laatste weken was Van Gassel juist in vorm. De doelman benadrukt dat zijn fout absoluut niet kwam doordat hij de situatie te lichtzinnig inschatte. “Nee, dat is totaal niet het geval. Zo ben ik niet. Ik weet dat ik elke wedstrijd honderd procent moet leveren. Anders weet je dat je fouten kunt maken. Dit keer heel sneu, vervelend. Klotegevoel. Dit is als keeper niet leuk.