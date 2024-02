Grote ergernis bij Hugo Borst om reactie van Stijn van Gassel na blunder: ‘Ah, even serieus!’

beleefde zaterdagavond een rampzalige openingsfase met Excelsior in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De Tukkers leidden binnen dertien minuten met 0-3 en de doelman van Excelsior zag er slecht uit bij het openingsdoelpunt van Daan Rots. De reactie van Van Gassel na die treffer zorgt voor ergernis bij Hugo Borst.

Rots opende al in de tweede minuut van de wedstrijd de score met een laag schot vanbinnen het strafschopgebied. De poging van de buitenspeler was ogenschijnlijk houdbaar, maar Van Gassel dook knullig over de bal heen. De doelman van Excelsior ontaardde vervolgens in woede en richtte zich tot zijn verdedigers, die Rots mede in staat stelden om te scoren.

Het doelpunt van Rots wordt getoond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. ‘‘Ah, even serieus! En dan gaat die schelden op de anderen”, reageert tafelgast Hugo Borst zeer geërgerd bij het zien van de beelden. Collega-analist Mario Been reageert verbaasd op de fout van Van Gassel: “Dit is niks voor hem.”

Na het doelpunt van Rots liep FC Twente razendsnel over Excelsior heen. Ricky van Wolfswinkel verdubbelde de voordelige marge voor de bezoekers uit Enschede in de vijfde minuut met een harde uithaal en kort erna zette de spits uit een hoekschop de 0-3 op het scorebord.