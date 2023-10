Süleyman Öztürk begrijpt niets van uitspraken Ronald Koeman tijdens persconferentie

Süleyman Öztürk begrijpt niets van de uitspraken die Ronald Koeman donderdagmiddag op de persconferentie deed over . De bondscoach van het Nederlands elftal liet per se kansloos is, ondanks de aanwezigheid van sterspeler Mbappé. Öztürk denkt dat het verstandiger was geweest als Koeman hier niets over had gezegd.

"Er zitten automatismen in die ploeg. En heel veel ervaring. Maar ja, ik zag onlangs Newcastle United van Paris Saint Germain winnen. En toen deed Mbappé mee bij PSG. Er is dus altijd wat mogelijk in het voetbal", zei Koeman donderdagmiddag op de persconferentie. De uitspraken van de voormalig-bondscoach zijn ook volledig opgevangen in de Franse pers. Daar wordt zelfs gesproken van een 'geweldige tackle' van bondscoach Ronald Koeman op Mbappé.

Öztürk denkt dat Koeman er verstandig aan had gedaan om zich niet te laten verleiden om dit soort uitspraken te doen, aangezien dit als voer kan werken voor spelers als Mbappé: "Quotes van Koeman over Mbappé en de wedstrijd tegen Newcastle zijn niet echt slim. Kylian zal er morgen wel zin in hebben. Net als die keer dat hij er drie maakte tegen Barcelona in Camp Nou", aldus Özturk.

Het Nederlands elftal had tijdens het WK in Qatar ook te maken met een speler die extra gemotiveerd door uitspraken in het Nederlandse kamp en dat was Lionel Mess. Niets voor niets liep de Argentijnse topspeler nadat zijn ploeg Oranje na strafschoppen had uitgeschakeld even vlak langs toenmalig bondscoach Louis van Gaal.