Süleyman Öztürk weet nu al zeker wie het EK 2024 gaat winnen

Het EK 2024 begint pas over 242 dagen, maar Süleyman Öztürk denkt al te weten wie het toernooi gaat winnen. De columnist van Voetbal International ziet Frankrijk als de absolute topfavoriet.

Frankrijk is bezig aan een foutloze kwalificatiereeks, met achttien punten uit zes duels. Mede dankzij twee overwinningen op het Nederlands elftal zijn Les Bleus al zeker van deelname aan het EK. Frankrijk vierde in 2000 de laatste Europese titel, maar maakt volgens Öztürk een grote kans om er volgend jaar in Duitsland met goud vandoor te gaan.

“Het EK wordt nog wel gespeeld, maar je kunt eigenlijk al opschrijven wie er gaat winnen. Frankrijk”, zegt Öztürk maandag in VI Uncensored. Hoofdredacteur Pieter Zwart vult aan: “Die gaan in ieder geval extreem ver komen.” Frankrijk won vrijdag met 1-2 van Nederland en Zwart zag met name bij de 0-1, gemaakt door Kylian Mbappé, een belangrijk verschil tussen de twee landen.

“Als je die eerste goal pakt: wat Simons daar overkomt, een back kwijtraken, overkomt Mbappé ook vier keer in een wedstrijd. Maar hij heeft Rabiot daar staan, die het voor hem oplost. Bij Nederland gaat het één of twee keer fout en is het meteen een kans en een doelpunt”, ziet Zwart. “Dat is het verschil tussen Rabiot en Veerman. Rabiot staat op het veld omdat hij denkt: Mbappé gaat vier keer zijn man verliezen en alle vier de keren ga ik het voor hem oplossen, omdat ik weet dat hij straks een bal in de kruising ramt.”