Sven Mislintat neemt telefoon niet op voor journalisten van De Telegraaf

Sven Mislintat wil vooralsnog niet reageren op zijn vertrek bij Ajax. De directeur voetbalzaken kreeg zijn ontslag in de Johan Cruijff Arena na het duel met Feyenoord. Er zou te weinig vertrouwen zijn in de data-Duitser, die zijn verhaal nog nergens heeft gedaan sinds zijn vertrek. Maar vanuit De Telegraaf is dat al wel geprobeerd.

Valentijn Driessen vertelde woensdagavond bij Vandaag Inside dat er vanuit de redactie een aantal pogingen is gewaagd bij Mislintat. “Nee, nee, nee”, reageerde de journalist op het voorzet van Wilfred Genee dat De Telegraaf telkens bot vangt bij Mislintat om zijn kant van het verhaal te vertellen. Mike Verweij zou hem geprobeerd hebben te bellen, maar kreeg nul op rekest.

“We moeten het zelf maar uitzoeken”, vervolgde Driessen, die weet dat er een regeling is getroffen met de vertrokken technisch directeur. “Ja, natuurlijk. Je kunt nooit zomaar iemand de deur uitzetten. Tenzij hij dadelijk schuldig wordt bevonden aan dat hij zichzelf heeft verreikt bij de transfers.” Naar dat laatste loopt nog altijd een onderzoek: vooral rond de deal met Borna Sosa is nog veel onduidelijkheid.

Even daarvoor bracht René van der Gijp VfB Stuttgart-spits Sehrou Guirassy ter sprake, in wie Ajax ook belangstelling had onder Mislintat. “Die staat nu boven Kane in Duitsland”, lachte Van der Gijp op geheel eigen wijze in de talkshow. Driessen: “Die had hij beter kunnen nemen. Die kende hij ook. Maar hij heeft telkens de verkeerde spelers gekocht”, zei de journalist.