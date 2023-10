The Athletic doorziet FIFA-plan voor 2034: 'Goochelaars noemen dit misleiding'

Woensdag kwam plotsklaps een heleboel nieuws naar buiten over de toewijzing van liefst drie grote toernooien in de aankomende jaren. Dat is zeker geen toeval, schrijft The Athletic een dag later.

Allereerst werd woensdag duidelijk dat Turkije zich terugtrekt als kandidaat-organisator voor het Europees Kampioenschap in 2028. Dat toernooi zal daarom worden toegewezen aan het gezamenlijke bid van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Turkije zal vier jaar later, in 2032, samen met Italië alsnog het EK gaan organiseren. Later op de dag onthulde Athletic-journalist David Ornstein dat het WK van 2030 grotendeels naar Portugal, Spanje en Marokko zal gaan.

Grotendeels, want de openingsceremonie en de eerste drie poulewedstrijden zullen duizenden kilometers verderop worden afgewerkt, in drie verschillende Zuid-Amerikaanse landen: Argentinië, Paraguay en Uruguay. Die drie landen zijn net als Portugal, Spanje en Marokko dan ook automatisch geplaatst voor het eindtoernooi, dat voor het eerst een deelnemersveld van 48 landen kent, in plaats van de huidige 32.

Saudi-Arabië

Door in 2030 ook Afrika én Zuid-Amerika aan te doen maakt de wereldvoetbalbond feitelijk de weg vrij voor Saudi-Arabië om het WK van 2034 te kunnen organiseren, zo betoogt The Athletic-journalist Matt Slater donderdag. "Goochelaars noemen dit misleiding, de FIFA spreekt van het 'confederatie rotatie principe', duidt Slater de manier waarop het WK rouleert tussen de grote continentale bonden.

Winter WK

De Saudi's zetten in eerste instantie in op 2030 en wilden daarvoor zelfs samenwerken met Egypte en Griekenland (en later Italië) om zo 'eerder' een WK naar Azië te kunnen halen. Dat plan ging echter in de ijskast; de Saudi's besloten zich te focussen op 'het verbeteren van de binnenlandse competitie, het aanmoedigen van sport voor meisjes en het opbouwen van een toeristische infrastructuur', zo schrijft Slater. Met Saudi-Arabië als favoriet (ook China en Australië zouden een poging willen wagen) lijkt na Qatar 2022 opnieuw WK in de wintermaanden het onvermijdelijke eindresultaat.