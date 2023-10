The Mirror benoemt 'enorme fout' van Erik ten Hag bij Manchester United

Erik ten Hag heeft afgelopen zaterdag een 'enorme fout' gemaakt door in de met 0-1 verloren wedstrijd tegen Crystal Palace geen gebruik te maken van , zo stelt The Mirror. De Nederlandse trainer van Manchester United had de twintigjarige middenvelder volgens de krant eigenlijk in de basis moeten zetten.

Manchester United kende zaterdag een moeizame middag op Old Trafford en slikte tegen Crystal Palace alweer de vierde nederlaag in zeven wedstrijden. Het vorig seizoen opgebouwde krediet is nog niet helemaal verdwenen, maar de grond onder de voeten van Ten Hag wordt wel steeds heter. Hannibal wordt in Manchester gezien als één van de lichtpuntjes van het vooralsnog teleurstellende seizoen van de Engelse topclub. 'De beslissing van Ten Hag om niet te starten met de jonge Hannibal, die in de twee overwinning voorafgaand aan de nederlaag zo veel energie bracht, was een enorme fout", wordt er geschreven.

Artikel gaat verder onder video

Er wordt niet alleen met de beschuldigende vinger gewezen naar Ten Hag, maar ook naar de selectie van Manchester United. Bovengenoemde krant schrijft dat mensen die dicht bij de Nederlandse trainer staan, stellen dat Ten Hag zich zorgen maakt over de mentale kwetsbaarheid en het vermogen om met tegenslagen om te gaan van sommige spelers.

Manchester United komt dinsdagavond weer in actie. Dan staat op Old Trafford het Champions League-duel met Galatasaray op het programma. In de eerste speelronde van het miljhardenbal verloor de ploeg van Ten Hag met 4-3 van Bayern München.