Toekomst van Maurice Steijn bij Ajax onderwerp van gesprek: 'Ook Erik ten Hag had tijd nodig'

Hoe lang is Maurice Steijn nog trainer van Ajax? De Hagenaar werd tot verbazing bij velen een paar maanden geleden door Sven Mislintat aangesteld als opvolger van John Heitinga. Volgens Mislintat is Steijn een ‘overperformer’, maar in Amsterdam vallen de resultaten vooralsnog keihard tegen. Een groot deel van de Ajax-aanhang ziet Steijn liever vandaag nog vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Volgens Voetbal International valt daar wat voor te zeggen, maar zijn er ook redenen te bedenken waarom hij nog niet op straat staat.

Hoewel Steijn Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen naar een knappe zesde plaats leidde, waren er veel vraagtekens bij zijn komst naar Ajax. De Hagenaar heeft geen ‘Ajax-DNA’, staat niet bekend om het voetbal dat de Amsterdammers graag willen spelen en had nog niet eerder bij een topclub gewerkt. De twijfels zijn er sindsdien niet minder op geworden. Ajax begon het seizoen nog wel met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar won daarna alleen nog van Ludogorets in de play-offs voor de Europa League. In de competitie ging het mis tegen Excelsior, Fortuna Sittard, FC Twente én Feyenoord, in de Europa League werd er niet gewonnen van Olympique Marseille en AEK Athene.

Artikel gaat verder onder video

“Als Ajax zondag niet van AZ wint, zet Steijn een bijna identieke reeks resultaten neer als Alfred Schreuder afgelopen december en januari. Schreuder werd daarvoor ontslagen. ‘Noodzakelijk’, achtte toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar dat, vanwege de teleurstellende resultaten. Feit is dat Schreuder in die periode meer punten bijeensprokkelde dan Steijn tijdens zijn start in Amsterdam”, constateert Voetbal International. Er zullen in Amsterdam en omgeving weinig mensen zijn die er vertrouwen in hebben dat de ommekeer snel wordt ingezet. Niet alleen vanwege het komende loodzware programma, maar ook omdat het veldspel weinig ontwikkeling laat zien. “Steijn heeft nu precies vijf weken de tijd gehad om met deze selectie aan de slag te gaan. Er zijn inmiddels ook wel wat vastigheden te ontdekken in het spel van Ajax, maar het blijft ontzettend broos”, schrijft VI.

Bovendien maakt Steijn volgens het weekblad ‘onbegrijpelijke keuzes’. “Toch heeft Steijn ook zijn eigen graf gegraven met een aantal keuzes die moeilijk te volgen zijn. Op bezoek bij Fortuna Sittard verraste hij door zomeraanwinst Georges Mikautadze plotseling voor de leeuwen te gooien op een voor hem onbekende positie. Middenvelder Kristian Hlynsson startte eveneens voor het eerst, als rechtsbuiten. Na die teleurstellende wedstrijd van begin september hebben beiden nauwelijks meer gespeeld.” Ook tactisch laat Steijn het tot dusver afweten. “Of het nu aan het plan ligt, of aan de uitvoering, Ajax verzandt dit seizoen te vaak in totale chaos op het veld”, ziet VI.

Ten Hag

Er valt dus genoeg te zeggen voor een snel vertrek van Steijn uit Amsterdam, maar volgens hetzelfde VI zijn er ook wel degelijk redenen te bedenken die in het voordeel van de Hagenaar spreken. Zo zou de selectie ‘ondermaats’ zijn en is er bij Ajax momenteel niemand die de trainer kan ontslaan. VI wijst ook naar de start van Erik ten Hag in de hoofdstad. “Ook hij kende een moeizaam eerste half jaar in Amsterdam voor het écht begon te lopen. Steijn is pas tien wedstrijden, als we het duel met RKC meetellen, trainer van Ajax. Spelers beginnen aan elkaar te wennen in het veld en de puzzel van Steijn wat betreft zijn beoogde basiself is eindelijk in elkaar gevallen”, leest het.