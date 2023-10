Topscorer Giménez leidt Feyenoord met twee doelpunten langs PEC

Feyenoord heeft in Zwolle met 0-2 gewonnen van PEC door twee doelpunten van . De topscorer van de Eredivisie schoot eenmaal in de eerste helft binnen en eenmaal in de tweede helft.

Feyenoord speelde afgelopen woensdag nog een uitwedstrijd in Madrid tegen Atlético Madrid voor de Champions League. Tegen de Spanjaarden werd goed spel vertoond, maar uiteindelijk leverde dat toch een 3-2 nederlaag op. Het was dan ook de vraag hoe de Rotterdammers voor de dag zouden komen na zo’n zware wedstrijd in Europa.

Het was niet dat Feyenoord overtuigde in de eerste helft tegen PEC, maar een blunder van keeper Jasper Schendelaar hielp de Rotterdammers wel. Een hoge bal kwam tussen de doelman, Sam Kersten en Giménez in, maar de sluitpost van PEC tastte volledig mis en dus kon de Mexicaanse spits voor een leeg doel binnenwerken. Yankuba Minteh kreeg ook de nodige kansen in de eerste helft, maar hield vaak niet het overzicht.

In de tweede helft startte Feyenoord goed, want al snel kon Giménez zijn tweede van de dag maken. De spits kreeg de bal van Quinten Timber en dacht niet na en hield hard uit. De bal vloog richting de linkerhoek achter keeper Schendelaar. Richting het einde van de wedstrijd ging Feyenoord een tandje lager spelen, maar dat resulteerde alsnog wel in kansen. Invaller Alireza Jahanbakhsh schoot een bal nog vol op de lat.

Gescoord werd er niet meer, dus boekte Feyenoord een 0-2 zege op PEC Zwolle. Met deze overwinning komen de Rotterdamers (tijdelijk) op een tweede plek te staan. Er moet nog afgewacht worden wat AZ tegen Ajax gaat doen later vandaag. PEC daalt naar de twaalfde plek en staat nu op zeven punten.