'Toptalent' Gravenberch krijgt uit alle hoeken complimenten én fraaie nominatie

is genomineerd voor de award van beste speler van deze Europa League-speelronde. De oud-Ajacied speelde namens Liverpool een uitstekende wedstrijd donderdagavond tegen Toulouse (1-0), waarin hij ook nog een doelpunt maakte. Ook manager Jürgen Klopp en Dirk Kuijt zijn onder de indruk.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Wolff Eikrem (Molde SK) en Vincenzo Grifo (SC Freiburg) zijn de andere genomineerden door de UEFA voor de speler van de week-award in de tweede competitie van Europa en zijn daarmee de concurrenten voor Gravenberch. Manager Klopp is onder de indruk van de Nederlander. “Ik vind hem echt heel leuk als persoon en als speler”, begon Klopp zijn lofrede.

Artikel gaat verder onder video

“Het is goed om te zien dat hij steeds meer in zichzelf gaat geloven. Dat is heel belangrijk voor elke speler, maar vooral ook een jonge speler. That’s cool”, zei Klopp. “Er is ook nog veel te verbeteren, maar dat is goed nieuws. Want iedereen ziet de signalen dat hij heel veel potentie heeft. Maar er komt nog veel meer aan voor Gravenberch. Dat is goed.”

Ook Dirk Kuijt is onder de indruk van de jonge speler van The Reds, zo vertelt hij aan The Athletic. "Ryan is een van de meest getalenteerde jonge Nederlandse spelers met een geweldige carrière voor zich. De transfer naar Bayern is niet gelukt, hij heeft daar niet veel wedstrijden gespeeld, maar bij Liverpool gaat hij de fans veel moois geven”, zei de oud-international.