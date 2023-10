Twente komt met update na rellen tegen Hammarby en deelt tientallen stadionverboden uit

FC Twente heeft hard ingegrepen na de rellen van afgelopen zomer tijdens de thuiswedstrijd tegen Hammarby IF. Op donderdag 27 juli ging het helemaal mis in en rond De Grolsch Veste. Daar zochten fans van beide clubs de confrontatie met elkaar en met de ME.

Rond de wedstrijd tussen Twente en Hammarby werden uiteindelijk tientallen mensen opgepakt. Vrijdag laat algemeen directeur Paul van der Kraan via zijn wekelijke nieuwsbrief weten dat de Tukkers hard hebben opgetreden. Van der Kraan vertelt dat er tot op heden 41 betrokkenen zijn geïdentificeerd. Zij hebben allemaal een (voorlopig) stadionverbod opgelegd gekregen. "Hun dossiers worden overgedragen aan de KNVB ter beoordeling voor een landelijk stadionverbod. De zaak van een deel van de betrokkenen ligt in handen van politie en OM voor eventueel verdere vervolging", aldus de algemeen directeur.

Dat is de niet de enige straf die de 41 raddraaiers opgelegd hebben gekregen. Er volgen mogelijk nog financiële gevolgen. "De geïdentificeerde personen worden door FC Twente aansprakelijk gesteld. De schade die is ontstaan na het incident, de opgelegde geldboete van de UEFA en het leeg blijven van Vak-P bij de volgende wedstrijd, wordt op hen verhaald", voegde Van der Kraan nog toe. Daarmee is de kous echter nog niet af voor de aanhangers van Twente. "Het onderzoek naar de ongeregeldheden is nog niet afgesloten. We sluiten niet uit dat er nog meer betrokkenen worden geïdentificeerd."