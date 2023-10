UEFA hakt knoop door: België - Zweden wordt niet hervat en eindigt in gelijkspel

Het EK-kwalificatieduel tussen België en Zweden hoeft niet uitgespeeld te worden, zo heeft de UEFA donderdagmiddag besloten. De wedstrijd tussen de Belgen en de Zweden werd maandagavond gestaakt nadat spelers van beide elftallen niet meer verder wilden spelen wegens de dodelijke schietpartij in Brussel. Hierbij kwamen twee Zweedse voetbalsupporters om het leven.

Dat betekent dat de 1-1 tussenstand gehandhaafd wordt. “Met betrekking tot de Europese kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden, die op verzoek en instemming van de twee teams tijdens de rust werd gestaakt na de terroristische aanslag waarbij op 16 oktober in Brussel twee Zweedse supporters om het leven kwamen, heeft de UEFA vandaag besloten dat de wedstrijd wordt gestaakt en het resultaat tijdens de rust (1-1) als definitief wordt bevestigd”, valt er te lezen in een verklaring van de UEFA.

Artikel gaat verder onder video

De UEFA hoopte er in eerste instantie op dat de wedstrijd uitgespeeld kon worden, maar daar voelde Zweden niks voor. De KBVB (Belgische voetbalbond) toonde zich solidair en was bereid om de sportieve belangen te laten voor wat het is na deze pikzwarte avond. In Brussel waren twee Zweedse voetbalfans slachtoffer van een aanslag. Na een crisisoverleg in het Koning Boudewijnstadion werd besloten dat de wedstrijd niet verder gespeeld kon worden. De dader van de schietpartij werd dinsdag door de Belgische politie neergeschoten in een café in Schaarbeek. Diezelfde ochtend overleed hij aan zijn verwondingen.

Sportief gezien heeft de 1-1 einduitslag geen grote gevolgen voor beide ploegen. België was al verzekerd van een plekje op het EK, terwijl Zweden zich al niet meer kon kwalificeren. Het enige waar de Belgen nog voor speelden was een klassering als groepshoofd.

De UEFA heeft verder besloten dat de schorsingen, die tijdens België - Zweden werden uitgezeten, nu niet meer gelden. De gele kaarten die spelers tijdens het duel pakten blijven wel staan.