UEFA neemt opvallend besluit over deelname van gastlanden aan EK 2028

De UEFA gaat dinsdag officieel bekendmaken dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland het EK 2028 gaan organiseren, zo weet The Times. In totaal zijn er vijf gastlanden: Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland.

Het werd vorige week duidelijk dat het vijftal de enige overgebleven kandidaat was voor het toernooi van 2028, omdat concurrent Turkije besloot zich volledig te richten op het gezamenlijke bid met Italië om het EK in 2032 te organiseren.

Volgens The Times zullen verreweg de meeste wedstrijden, 28 stuks, in Engeland worden gespeeld. De halve finales en de finales worden op Wembley gespeeld. Wales, Schotland en Ierland organiseren zes wedstrijden, Noord-Ierland vijf.

Mogen de gastlanden allemaal meedoen?

Opvallend is dat de Engelse voetbalbond (FA) aan de UEFA zou hebben laten weten de normale kwalificatiecyclus te willen doorlopen, in plaats van automatisch een ticket te krijgen. De FA vindt de kwalificatiereeks een betere voorbereiding dan vriendschappelijke wedstrijden. Bovendien is het commercieel interessanter om kwalificatieduels te spelen en wordt het als moeilijk gezien om geschikte oefentegenstanders te vinden. Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden kan ook de plek op de FIFA-wereldranglijst schaden.

De verwachting is dat alle vijf landen zich op de normale wijze moeten zien te kwalificeren. Dat is een unicum, want normaal krijgen gastlanden automatisch een ticket. De UEFA vond het schijnbar niet gepast om 5 van de 24 tickets vooraf al toe te wijzen. Maar: de UEFA zou twee tickets reserveren voor gastlanden die het niet op eigen kracht redden. Als drie of meer gastlanden zich niet weten te plaatsen, dan krijgen de twee best presterende landen een startbewijs.