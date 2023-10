Uiterst effectief Go Ahead Eagles wint de Overijsselse derby van Heracles

Go Ahead Eagles heeft uitgehaald in de Overijsselse derby tegen Heracles Almelo: 4-0. De ploeg van René Hake was uiterst effectief en stond na iets meer dan een kwartier al 2-0 voor door goals van Willum Thor Willumsson en Victor Edvardsen. De tweede helft was er een vol kansen voor beide ploegen, maar alleen de Eagles wisten deze te benutten. Sylla Sow en Bas Kuipers bepaalden de eindstand op 4-0.

Beide ploegen keken eerst even de kat uit de boom, maar het was de thuisploeg dat het eerst op het gas ging. Na een minuut of vijf zetten de Eagles aan en dat was niet zonder resultaat. Willumsson liet na twaalf minuten een vrije trap van Philippe Rommens op zijn hoofd vallen. De bal viel over keeper Michael Brouwer heen en stuiterde over de doellijn: 1-0.

Ook na de goal bleef Go Ahead Eagles op zoek naar een nieuwe treffer. Daarop hoefde het niet lang te wachten: Na zestien minuten kreeg Edvardsen de bal uit een corner per toeval voor zijn voeten. Hij wist er wel raad mee en ramde de bal snoeihard tegen de touwen: 2-0.

Het duurde een halfuur voordat ook Heracles zich meldde in deze wedstrijd. De elf van John Lammers begonnen elkaar beter te vinden en zochten al combinerend naar kansen. Dit leidde tot wat kleine mogelijkheden, maar gevaarlijk werd Heracles niet. Beide ploegen gingen dus aan de thee met een 2-0 stand op het bord.

Na rust liet Heracles zien dat het meer aanvallende aspiraties had dan in de eerste helft. Via Emil Hansson, Mohamed Sankoh en Anas Ouahim werd het doel van Jeffrey de Lange onder vuur genomen. Met name laatstgenoemde was dichtbij de gelijkmaker. Zijn schot richting de korte hoek eindigde op de vuisten van De Lange.

Na iets meer dan een uur spelen leek de aansluitingstreffer dan toch echt te komen: Sankoh en Bryan Limbombe doken samen op voor de doelman van de Eagles. Sankoh ging voor eigen succes en miste, tot groot ongenoegen van Limbombe. Een minuut later leek de wedstrijd gespeeld. Michael Brouwer verwerkte een schot door het midden en het was voor Sow een koud kunstje om de rebound binnen te lopen, 3-0.

Heracles bleef zoeken, nu naar de eretreffer. Weer werd het meermaals gevaarlijk, maar weer was het juist Go Ahead Eagles dat scoorde. De vrijstaande aanvoerder Kuipers ontving de bal binnen de zestien en schoot deze hard in de verre hoek, 4-0.

Ook in de laatste minuten werden beide keepers nog flink aan het werk gezet, maar werd het net niet meer gevonden. Daarmee eindigde de teller op vier voor Go Ahead Eagles en op nul voor Heracles. Go Ahead Eagles klimt hiermee naar de vijfde plaats.