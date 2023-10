Valentijn Driessen: 'Dan gaan we kijken of ik er écht verstand van heb'

De bevestiging van Ronald Koeman bleef donderdagmiddag op de persconferentie weliswaar uit, maar het moet heel gek lopen wil vrijdagavond niet onder de lat staan bij het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Valentijn Driessen is er vrijwel zeker van dat de doelman van Brighton & Hove Albion het doel gaat verdedigen. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de verslaggever van De Telegraaf niet snel aan zichzelf gaan twijfelen.

Het Nederlands elftal heeft een enorme waslijst aan blessures. Koeman moest in een vroeg stadium al een streep zetten door de namen van Justin Bijlow, Jurriën Timber, Sven Botman, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Cody Gakpo en zag na de wedstrijden in het afgelopen weekeinde ook Mark Flekken, Noa Lang, Steven Berghuis én Teun Koopmeiners afhaken. Met Bijlow en Flekken ontbreken er dus twee doelmannen die normaal gesproken zeker zijn van hun plekje in de selectie. Sterker nog: Bijlow stond in juni onder de lat bij Oranje, Flekken verdedigde in september het doel.

Laatstgenoemde behoorde nog wel tot de oorspronkelijke selectie voor de duels met Frankrijk en Griekenland, maar moest zich door ziekte afmelden bij Koeman. Die riep als vervanger de veelbesproken Andries Noppert op. De Fries heeft momenteel concurrentie van Nick Olij en Verbruggen, al is de vraag in hoeverre er sprake is van een serieuze strijd onder de lat. De media in Nederland gingen er al vroeg deze week vanuit dat Verbruggen onder de lat zal staan. Dat geldt ook voor De Telegraaf. “Ik hoop dat het zo is, want wij hebben een heel groot verhaal over Verbruggen gehad”, zei Driessen donderdag na de persconferentie van Koeman.

De bondscoach kreeg wederom vragen over de positie onder de lat, maar wilde opnieuw niks prijsgeven. “Volgens mij zijn jullie, tenminste de meeste van jullie slim genoeg om te weten wie er in het doel gaat staan”, klonk het namens de bondscoach. Driessen verwacht dus Verbruggen. “Dan gaan we kijken of ik er écht verstand van heb. Wat ik denk? Ik denk dat ik er wel verstand van heb, maar ook als Verbruggen niet speelt hoor”, aldus een lachende verslaggever.

