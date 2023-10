Vermoedelijke opstelling Oranje: Ronald Koeman kiest voor twee basisdebutanten

Het Nederlands elftal hoopt de komende dagen een grote stap te zetten richting deelname aan het EK in Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman tankte in september vertrouwen door te winnen van Griekenland en Ierland en is er alles aan gelegen die lijn vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk door te trekken. Koeman moet door alle afwezigen echter flink puzzelen. De kans is groot dat er in de Johan Cruijff ArenA twee basisdebutanten aan de aftrap verschijnen.

Koeman zag in de afgelopen weken de ene na de andere speler geblesseerd wegvallen. Waar hij in een vroeg stadium al een streep moest zetten door de namen van Justin Bijlow, Jurriën Timber, Sven Botman, Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Cody Gakpo, kwamen daar na het afgelopen weekeinde ook Mark Flekken, Noa Lang, Steven Berghuis én Teun Koopmeiners bij. De gedachten van Koeman gingen deze week dan ook ongetwijfeld terug naar maart. In de aanloop naar het uitduel met Frankrijk haakte eveneens de ene na de andere belangrijke kracht af.

Oranje verloor het treffen in Parijs met 4-0, waardoor het vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA wat recht heeft te zetten. Hoewel Koeman de afgelopen dagen meermaals heeft benadrukt dat de wedstrijd in en tegen Griekenland van komende maandag belangrijker is, zal hij tegen de Fransen óók een goed resultaat willen neerzetten. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid moeten gaan gebeuren met een basisdebutant onder de lat. Bijlow en Flekken verdedigden in de voorgaande interlandperiodes het doel, maar zij zijn er deze week niet bij. Blijven over: Bart Verbruggen, Nick Olij en Andries Noppert. Koeman wilde het niet bevestigen, maar alles wijst op het debuut van Verbruggen.

De bondscoach kan achterin weliswaar geen beroep doen op Timber, De Ligt en Botman, maar de achterhoede is desondanks de linie waar hij zich de minste zorgen over hoeft te maken. Denzel Dumfries is, ondanks de rentree van Jeremie Frimpong in de selectie, onomstreden op de rechterflank. Centraal moeten Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké de poorten gesloten houden. Op de linkerflank staat Koeman voor een lastigere keuze. Daley Blind kreeg in september het vertrouwen, maar Quilindschy Hartman klopt nadrukkelijk op de deur. Blind lijkt dankzij zijn ervaring echter een streepje voor te hebben.

Ook op het middenveld heeft Koeman mogelijk een plekje ingeruimd voor een basisdebutant. De bondscoach moet zijn sterspeler Frenkie de Jong vervangen en Tijjani Reijnders lijkt daarvoor de meest logische optie. Reijnders maakte afgelopen zomer de overstap van AZ naar AC Milan, presteert vooralsnog naar behoren in Italië en liet als invaller ook een goede indruk achter in de interlands tegen Griekenland en Ierland. Reijnders zal een koppeltje gaan vormen met Marten de Roon. De speler van Atalanta Bergamo zal tegen de Fransen als extra slot op de deur moeten fungeren.

Voorin mist Koeman weliswaar Memphis, Gakpo en Lang, maar kan hij desondanks meerdere kanten op. De verwachting is dat hij gaat kiezen voor Xavi Simons, Wout Weghorst en Donyell Malen. Weghorst is niet onomstreden en liet na de wedstrijd tegen Ierland duidelijk merken dat hij daar flink in de pest in heeft, maar stelt (bijna) nooit teleur als hij het Oranjeshirt aantrekt. In september was hij als basisspeler trefzeker tegen Griekenland en maakte hij een paar dagen later als invaller de winnende in Ierland.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, Reijnders, De Roon, Blind; Malen, Weghorst, Simons.

De ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk begint om 20.45 uur.