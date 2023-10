Valentijn Driessen komt met een rectificatie over Ajax: 'Voor de lezers'

Valentijn Driessen heeft een recente uitspraak over Michael van Praag en Leo van Wijk teruggenomen. De journalist schreef eerder deze week dat Van Praag en Van Wijk, die in beeld zijn om de Raad van Commissarissen van Ajax te betreden, deel uitmaken van een ‘oude, bijna incestueuze Ajax-kliek’. In de radio-uitzending van NH Sportcafé, waarin Driessen naast Van Praag zit, komt hij daar (deels) op terug.

Driessen schreef eerder deze week dat de voorgenomen benoeming van Van Praag en Van Wijk als commissarissen ‘alle schijn heeft van een vriendendienst’, omdat Van Praag en Van Wijk als ereleden de onlangs geïnstalleerde bestuursraad zouden hebben samengesteld en ervoor zorgden dat Ernst Boekhorst daar voorzitter van zou worden, wat hij sinds vorige maand is. Van Praag bestrijdt echter het verwijt van een wederdienst en een ‘incestueuze kliek’. In de uitzending van NH Sportcafé legt hij uit dat er nog veel andere mensen akkoord moeten geven voor de benoeming van hem en Van Wijk in de RvC.

Van Praag stelt dat grootaandeelhouder (Vereniging AFC Ajax, waarvan Boekhorst de bestuursraad voorzit), noch de huidige RvC op eigen houtje kan beslissen wie er wordt aangesteld in de RvC. Ook de ondernemingsraad heeft zeggenschap, legt hij uit. “Die kan de benoeming van Leo en mij blokkeren.” Bovendien moet de Vereniging van Effectenbezitters ‘er ook nog wat van vinden’. “Als die vinden dat het stinkt, of dat het politiek is, dan worden wij het niet.”

Om die reden vindt Van Praag het een ‘een heel grote belediging’ dat hij en Van Wijk deel uit zouden maken van een incestueuze Ajax-kliek. Dat vertelt hij Driessen tijdens de uitzending. De twee raakten verwikkeld in een felle discussie en later in de uitzending nam Driessen zijn woorden terug. “Wat ik over Michael van Praag heb gezegd, over de incestueuze Ajax-kliek, dat heeft er op de een of andere manier toch wel heel erg ingehakt. Dat wil ik bij dezen wel rectificeren. Niet voor Michael zelf, want dat was niet nodig, maar voor de lezer wil ik dat rectificeren.”

Volgens Van Praag is de rectificatie niet zoveel waard, zolang het artikel onaangepast blijft. “Ik heb in dertig jaar sportbestuurschap geleerd dat je je nooit moet bemoeien met wat iemand in een stukje schrijft. Als jij voelt dat je dat moet rectificeren, haal het dan ook uit het stukje. Want je weet hoe het met internet is, het blijft er levenslang op staan. Daarmee verandert je punt niet, hoor.” Driessen reageert: “Nee, daarom. Dan kunnen we het net zo goed laten staan.” Zo lijkt de kou dus nog lang niet uit de lucht. Van Praag concludeert: “Ja, dat geeft jouw moraal een beetje aan. Ik kan er niks aan veranderen.”