Valentijn Driessen stelt Feyenoord gerust: ‘PSV stort in na de winterstop’

Feyenoord verloor afgelopen speelronde bij FC Twente (2-1), terwijl PSV te sterk was voor Ajax (5-2). Het verschil in punten met de twee titelfavorieten werd daardoor vergroot tot liefst zeven. Valentijn Driessen verwacht dat deze afstand allesbehalve onoverbrugbaar is voor de regerend landskampioen.

“Je staat nu al zeven punten achter PSV”, begint de chef voetbal bij Kick-off van De Telegraaf. “Maar ik heb een geruststelling voor Feyenoord: de ploegen van Peter Bosz storten allemaal in na de winterstop. Dus daar kunnen ze zich wel aan vasthouden”, gaat Driessen verder. Bosz wist in zijn trainersloopbaan nog geen landstitel te winnen.

Het spel van Feyenoord viel Driessen ‘zwaar tegen’. “Je weet wat je te wachten staat in de Grolsch Veste. Ramiz Zerrouki zei het voorafgaand al en het is uitgebreid aan bod gekomen in de kleedkamer. Maar ik heb daar niets van teruggezien op het veld. Het was niet het Feyenoord dat we kennen”, zag de journalist.

“Je verwacht wel dezelfde scherpte als in de beginfase tegen Lazio. Maar het was Twente dat erop klapte in plaats van Feyenoord”, vindt Driessen. Door doelpunten van Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel liep de regerend landskampioen tegen twee tegentreffers aan. Lutsharel Geertruida bracht de Rotterdammers in de slotfase terug in de wedstrijd, maar zijn doelpunt bleek achteraf te laat.