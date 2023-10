Valentijn Driessen voorziet andere rol voor Louis van Gaal bij Ajax

Valentijn Driessen sluit niet uit dat Louis van Gaal in de toekomst gaat plaatsnemen in de Raad van Commissarissen van Ajax. Dinsdagavond werd bekend dat de 72-jarige Van Gaal de RvC gaat adviseren over voetbaltechnische zaken.

Van Gaal gaat zich bij Ajax overal mee bemoeien, zo stelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Zelfs met welke kleur toiletpapier in de toiletten hangt. Dat is op dit moment gewoon heel hard nodig. Ik denk dat dit voor Ajax een geweldige zet is. Daarna moet je hem zien te strikken voor de Raad van Commissarissen. Dan kan hij toezicht houden op zijn eigen werk."

Artikel gaat verder onder video

In het door Ajax verspreide persbericht vertelde Van Gaal dat zijn rol als externe adviseur zich goed laat combineren met het feit dat een groot deel van zijn leven zich afspeelt in Portugal. "Hij heeft ook een huis in Noordwijk, dus hij zal regelmatig in Nederland zijn. Dat werd als een van de redenen gezien waarom hij geen commissaris kon worden, maar ik denk dat je gerust commissaris vanuit Portugal kunt zijn."

Het zou Driessen dan ook niet verbazen als Van Gaal straks alsnog plaatsneemt in de Raad van Commissarissen. "Ik sluit niet uit dat dit de opmaat is naar een commissariaat van Louis van Gaal. Als hij dadelijk de hele technische structuur heeft neergezet bij Ajax, dan kan hij vanuit Portugal echt wel toezicht houden."