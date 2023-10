Valentijn Driessen ziet Steijn het niet meer omdraaien en komt tot pijnlijke conclusie: 'Ik denk dat Ajax niet de goede keuze heeft gemaakt'

Valentijn Driessen ziet Maurice Steijn de boel niet meer op de rit krijgen bij Ajax. De verslaggever van De Telegraaf ziet geen enkele vooruitgang bij de Amsterdammers, waardoor hij denkt dat Ajax een loodzware week tegemoet gaat met duels tegen Brighton & Hove Albion en PSV. Of Steijn dan nog trainer van Ajax is, is aan Louis van Gaal en Jan van Halst.

"Je moet kijken naar wat er op het veld gebeurt en is Maurice Steijn te handhaven op basis van het spel? Ik zie het niet omdraaien", zegt Driessen over het huidige Ajax. Hij weet dat als een club er ook zo over denkt de trainer de laan uit gestuurd wordt: "Het simpelste is dan om de trainer eruit te zetten en hopen dat het dan beter gaat. Sven Mislintat heeft ervoor gezorgd dat Steijn uit het niets trainer van Ajax was en ik denk dat Ajax niet de goede keuze heeft gemaakt met hem als trainer, zeker tot dusver", is de conclusie van Driessen.

De verslaggever van De Telegraaf zou er niet van opkijken als adviseur Louis van Gaal en interim-algemeen directeur Jan van Halst gaan ingrijpen. Zij zijn de twee personen die over het lot van de Haagse oefenmeester gaan: "Degene die gaat beslissen is Louis van Gaal in samenspraak met Jan van Halst. Vooralsnog hebben die dat besluit nog niet genomen, maar we zitten wel vlak na de wedstrijd. Er zal ongetwijfeld overleg over zijn of Maurice Steijn te handhaven valt of niet", verwacht Driessen. Steijn gaf op de persconferentie na afloop van het duel zelf aan dat hij nog voldoende vertrouwen voelt vanuit de clubleiding.

Toch zal Steijn zichzelf ook een hoop kunnen aanrekenen, want er is geen vooruitgang te zien in het spel van Ajax, dat nu op een zeventiende plek in de Eredivisie staat: "Als ik zie wat zich vandaag afspeelt hier, dan is er geen enkele vooruitgang. Je ziet geen enkele lijn in het spel, aanvallend en verdedigend. Er moet misschien wel wat gebeuren om deze jongens weer op de rails te krijgen", besluit de journalist.