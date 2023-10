Van Hanegem ziet Van Gaal iemand overslaan op de Ajax-tribune

De aanwezigheid van Louis van Gaal in de Johan Cruijff ArenA tijdens de wedstrijd tussen Ajax en AZ (1-2) is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het is Willem van Hanegem opgevallen dat de man die de Amsterdammers gaat adviseren over voetbaltechnische zaken Maurits Hendriks op de tribune oversloeg.

In zijn column in het Algemeen Dagblad schrijft Van Hanegem onder meer over de pijnlijke middag voor Ajax. "Ze boften dat AZ het niet nodig leek te vinden om de score op te voeren. En dan al die beelden van die tribune. Van Maurits Hendriks, die hoopte dat Louis van Gaal hem even zou begroeten, maar Van Gaal koerste rechtstreeks op Michael van Praag af."

Dat Van Gaal bij Ajax de Raad van Commissarissen gaat adviseren, vindt Van Hanegem maar apart. "Want dat gebeurt volgens mij nooit. We kennen Louis, hij gaat zich overal mee bemoeien. Ik vind het prima, maar het is voor een trainer allemaal niet lekker. En voor spelers ook niet. Dan zie je ook altijd nog dat de spelers liever afhaken. Josip Sutalo en Steven Berghuis waren er niet bij. Zo werkt dat als het slecht gaat."

Na de interlandperiode staat een wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax op het programma. "Volgens mensen een degradatiekraker. Dat is natuurlijk onzin, maar ze staan wel erg laag. Dat gaat heus wel veranderen, want er is zoals gezegd een fors rijtje clubs in de Eredivisie met helemaal geen kwaliteit op het veld."