Van Hooijdonk gaat los: 'Jij drinkt koffie met Steijn, Van der Meijde is spreekpop Telegraaf'

Maurice Steijn is er goed in geslaagd om de media aan zijn kant te krijgen, zo denkt Pierre van Hooijdonk. De trainer van Ajax bleef ondanks de slechte prestaties lange tijd buiten schot; de kritiek was met name gericht op de directie. Nu Sven Mislintat en Pier Eringa zijn vertrokken, neemt de kritiek op Steijn wel toe.

Van Hooijdonk stelt zondagavond bij Studio Voetbal dat Steijn uitblinkt in ‘relatiebeheer’. “Zijn netwerk met betrekking tot de media is gewoon heel sterk. Veel mensen begrijpen niet waarom er niemand is die zegt dat de trainer weg moet.”

Artikel gaat verder onder video

Bekend is dat Steijn contact heeft gehad met bijvoorbeeld Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart, twee invloedrijke ex-Ajacieden die wekelijks op tv verschijnen. Van Hooijdonk ontziet Van der Vaart, die ook bij het praatprogramma zit, niet. “Raf, voor jou is het ook lastig, jij bent ook gevraagd door hem. Je drinkt af en toe een bak koffie met hem. Ik snap het, en het is nog logisch ook, dat je niet je hart kan luchten zoals je dat over iemand anders wel zou kunnen doen”, zegt Van Hooijdonk.

“De rol van De Telegraaf, met Mike Verweij, spreekpop Van der Meijde van De Telegraaf, Wesley die een aantal keer een kop koffie met Steijn heeft gedronken… Ja, dan zit je met meel in je mond te praten voordat je het zelf eigenlijk doorhebt. Dat stuk relatiebeheer doet hij hartstikke goed en dat helpt hem”, denkt Van Hooijdonk.

“Dus jij zegt eigenlijk dat ik beïnvloed word door Steijn omdat hij me gevraagd heeft als assistent?”, vraagt Van der Vaart vervolgens. “Dat is toch onzin? Ik zie gewoon, laat ik het dan maar zo noemen, een kutelftal met kutspelers en hij moet het daarmee doen.”

Van Hooijdonk: “Maar hij staat zeventiende! Er is nog nooit een Ajax-trainer geweest die dan zo’n treatment zou krijgen als Maurice Steijn. Volgende week kan je achttiende komen te staan. Een vernedering voor iedereen die Ajax-fan is. Dat gaat de wereld over. Ik heb Wesley ook horen zeggen dat het niet aan de trainer ligt. Als je het lijstje ziet van trainers die voor minder gesneuveld zijn…”

Van der Vaart stipt aan dat Sven Mislintat aankopen heeft gedaan die niet aan de verwachtingen voldoen. “Maar hij haalt geen twaalf spelers uit een G-team, Raf”, antwoordt Van Hooijdonk.