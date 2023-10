Van Hooijdonk wijst twee Oranje-spelers die 'echt geweldig waren'

Pierre van Hooijdonk is onder indruk van wat en vrijdagavond hebben laten zien tijdens het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Ook Micky van de Ven en Jeremie Frimpong wisten zich volgens de oud-aanvaller in positieve zin te onderscheiden.

Oranje verloor in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 van Frankrijk. "De tweede helft was beter dan de eerste helft", aldus Van Hooijdonk bij de NOS in zijn analyse direct na het laatste fluitsignaal. "De spelers gooiden de schroom van zich af en Nederland kreeg een aantal kansen. De 1-2 viel natuurlijk net iets te laat, maar ik vind wel dat er verbetering in zat."

Volgens Van Hooijdonk gaven de wisselspelers het team 'extra elan'. "Van de Ven viel goed in, Frimpong was energierijk. Wieffer iets minder, maar hij was ook wel aanwezig", vervolgt Van Hooijdonk, die bijval krijgt van Rafael van der Vaart. "Goede of heel slechte ballen. Er zat weinig tussen", aldus de voormalig middenvelder. "Met name Hartman en Reijnders waren echt geweldig", besluit Van Hooijdonk.