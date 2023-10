Vandaag Inside trots op Noa Vahle: 'Van een meisje in een vrouw zien veranderen'

De mannen van Vandaag Inside hebben in de uitzending van donderdagavond met enige trots gereageerd op Noa Vahle, die even daarvoor de Televizier-Ring Talent in ontvangst had genomen. De 23-jarige verslaggeefster richtte zich in haar dankwoord nog even tot Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Van der Gijp stelt: "We hebben haar hier van een meisje in een vrouw zien veranderen." Johan Derksen vult aan: "Maar wel heel snel. Ze zat hier in zo'n joggingpakje, en plotseling werd ze een dametje", waarna ook de opvallende kledingkeuze van Vahle op het gala nog even de revue passeert.