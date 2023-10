Verweij: Ajax ziet in assistent van Ten Hag 'plan B' voor geplaagde Maurice Steijn

Ajax heeft Mitchell van der Gaag in beeld als mogelijke opvolger van hoofdtrainer Maurice Steijn, die er vooralsnog niet in is geslaagd om het elftal aan de praat te krijgen. Dat onthult Telegraaf-journalist Mike Verweij donderdagavond. Van der Gaag is momenteel assistent van voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag bij Manchester United.

Clubwatcher Verweij schrijft dat de mogelijke vervanging van Steijn niet uit de koker van de onlangs als adviseur voor de RvC gestrikte Louis van Gaal komt: "Interim-directeur Jan van Halst werkte reeds voor de komst van Van Gaal achter de schermen aan een scenario dat Maurice Steijn de boel niet aan de praat krijgt." De assistent van Ten Hag is overigens niet de enige kandidaat: "Op het lijstje van de oud-speler prijkte naast andere namen prominent de naam van Mitchell van der Gaag."

Van der Gaag is geen onbekende in Amsterdam. Tussen 2019 en 2021, toen Ten Hag de hoofdmacht leidde, stond hij aan het roer bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor werkte hij lange tijd in Portugal, waar hij speelde en later trainer werd van Maritimo Funchal. Ook stond de 51-jarige Van der Gaag als hoofdtrainer voor de groep bij clubs als FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda.

Toch is het allerminst zeker of Van der Gaag nog altijd in beeld is: volgens Verweij is het 'de vraag' of ook Van Gaal het in hem ziet zitten. Daarnaast zou ook Ten Hag roet in het eten kunnen gooien: "De Tukker was degene die Van der Gaag per sé wilde meenemen naar Engeland." Naast Van der Gaag wordt Ten Hag in Manchester ook bijgestaan door voormalig Engels bondscoach én FC Twente-trainer Steve McClaren.