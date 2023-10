Virgil van Dijk verklapt met welke aanvoerdersband hij gaat spelen

draagt vrijdagavond niet de One Love-band, maar de respect-aanvoerdersband in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Dat besluit komt vanuit de spelersgroep van het Nederlands elftal, bondscoach Ronald Koeman heeft zich daarbij aangesloten. Eerder deze week werd bekend dat de aanvoerders in de Eredivisie ook zelf mogen bepalen welke aanvoerdersband zij dragen.

“De respect-aanvoerdersband”, reageerde Van Dijk op de vraag welke band hij draagt tegen Frankrijk als captain. “Waarom niet de One Love-band? Omdat ik de respect-aanvoerdersband wil dragen. Die willen wij, als groep dragen. We hebben gekozen voor de respect-aanvoerdersband van de UEFA.”

Van Dijk heeft de overweging gemaakt in overleg met rest van de spelersgroep. “We zijn één team. We maken dezelfde keuze en ik ben diegene die de aanvoerdersband draagt. Wij als groep hebben besloten om de respect-aanvoerdersband te dragen.” De leiding van de KNVB heeft zich daar verder niet mee bemoeid.

Vragensteller Valentijn Driessen merkte vervolgens op dat Oranje tijdens het WK in Qatar de One Love-band niet kon dragen, omdat het bestraft werd met een gele kaart. Dus is Oranje daar volgens hem gezwicht voor de druk van de FIFA. “We zijn niet gezwicht. Ik kan ook een gele kaart pakken, maar dan hebben we geen spelers meer over. Het moet niet afgaan van een prestatie of wedstrijd, waarbij je spelers gaat missen.”