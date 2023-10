Volgende mokerslag voor Erik ten Hag: Manchester United onderuit tegen Galatasaray

Manchester United heeft dinsdagavond ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. De ploeg van manager Erik ten Hag ging op het eigen Old Trafford pijnlijk onderuit tegen Galatasaray. De bezoekers uit Turkije stapten uiteindelijk met een 2-3 overwinning van het veld.

Nadat de Champions League-hymne had geklonken in een volgepakt Old Trafford, was het al snel de thuisploeg dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Hojlund besloot via de linkerkant op avontuur te gaan en wist de bal voor de voeten van Bruno Fernandes te krijgen, die vervolgens naast schoot. Manchester United begon daarna steeds meer aan te dringen. Marcus Rashford werd aan de rechterkant diep gestuurd en kreeg de bal met een scherpe voorzet op het hoofd van Hojlund. De aanvaller kopte de bal van dichtbij snoeihard binnen: 1-0. Niet veel later trok Galatasaray uit het niets de stand alweer gelijk. Een lange bal vanuit de verdediging van Davinson Sanchez kwam terecht bij Zaha, die het duel van Diogo Dalot won en de bal over Andre Onana wist te schieten.

In het tweede deel van de eerste helft kreeg Manchester United meer moeite met het creëren van kansen en kwam het niet meer verder dan een makkelijk te pakken afstandsschot van Sofyan Amrabat. Aan de andere kant ging Galatasaray erg slordig om met het balbezit, waardoor ze niet meer gevaarlijk werden. In de laatste minuut van de eerste helft kreeg Mason Mount nog een opgelegde kans om zijn team weer op voorsprong te zetten, maar de Engelsman schoot vanuit een kansrijke positie op teamgenoot Hannibal Mejbri.

In de tweede helft was het Galatasaray dat goed uit de kleedkamer kwam en al snel dreigend wist te worden. Uit een kansrijke positie werd een schot van Akturkoglu geblokt door de verdediging van Manchester United. Kort hierna nam Manchester United weer het initiatief over en dit resulteerde in de nodige kansen voor de thuisploeg. Rashford stond oog in oog met Fernando Muslera, maar koos er op het laatste moment voor om de bal af te leggen op Fernandes. Zijn pass was echter te zacht en kon nog net op tijd worden weggewerkt door een verdediger. Niet veel later leek Hojlund zijn tweede van de avond te gaan maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch bleef het hier niet bij voor de Deen. Na een uitglijder van Sanchez liep Hojlund af op Muslera, die de doelman van dichtbij met een chip wist te passeren. Zo kwamen The Red Devils halverwege de tweede helft weer op voorsprong.

Net als in de eerste helft kon Manchester United niet lang genieten van de voorsprong. Akturkoglu kreeg de bal van Baris Yilmaz en schoot hard in de linkerbenedenhoek overtuigend raak: 2-2. Hier bleef de ellende voor Manchester United vervolgens niet bij. Een kwartier voor tijd werd invaller Dries Mertens in het strafschopgebied neergehaald door Casemiro, die zijn tweede gele kaart kreeg en mocht gaan douchen. De strafschop die volgde werd net naast de paal geschoten door Icardi. Manchester United haalde opgelucht adem en kon vertrouwen houden in een goede afloop. Enkele minuten later schoot Icardi dit vertrouwen alsnog aan diggelen. De Argentijnse spits kreeg de bal van Sanchez en ronde net als collega-spits Hojlund af met een beheerste chip. Zo stonden de Turken met nog tien minuten te gaan op een 2-3 voorsprong. Galatasaray verdedigde vervolgens met man en macht en wist zelfs de zeven minuten blessuretijd te overleven.

Over drie weken staat er pas weer Champions League op het programma. Manchester United zal het dan thuis gaan opnemen tegen Kopenhagen, terwijl Galatasaray in Istanboel Bayern München ontvangt.