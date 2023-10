Waarom Ierland op 18 november wil verliezen van Nederland

Ierland kan zich na de 0-2 nederlaag tegen Griekenland niet langer via de reguliere weg plaatsen voor het EK van volgend jaar. Via een omweg kunnen de Ieren zich echter alsnog kwalificeren voor de eindronde. Als Nederland zich rechtstreeks plaatst voor het EK, is dat gunstig voor Ierland. Daardoor ontstaat een bijzondere situatie in Groep B van de EK-kwalificatie.

Met drie punten uit zes wedstrijden heeft Ierland belabberd gepresteerd in de EK-kwalificatie. Tegen Frankrijk (0-1 en 2-0) en Griekenland (2-1 en 0-2) werd tweemaal verloren, terwijl de Ieren op 10 september ook opzij werden gezet door Nederland (1-2). Alleen tegen Gibraltar (3-0) werd de volle buit gepakt. De derde plaats is daardoor met nog twee wedstrijden te spelen het hoogst haalbare voor Ierland.

Ierland kan zich via de Nations League mogelijk alsnog kwalificeren voor het EK in Duitsland. De landen die in de laatste editie van de Nations League het best presteerden en zich niet via de reguliere weg voor het EK plaatsen, krijgen een herkansing in de Nations League.

Ierland staat op deze ranglijst slechts op de 26ste plaats. Veel landen die boven de Ieren staan, hebben zich echter al geplaatst voor het EK of staan op het punt om dat te doen. In Ierland hoopt men dat zo veel mogelijk landen die de bovenste 25 plekken van de ranglijst zich rechtstreeks plaatsen voor de eindronde. Als alles een beetje meezit, dan mogen de Ieren deelnemen aan de play-offs om een EK-ticket.

Nederland is, in tegenstelling tot Griekenland, één van de landen die boven Ierland op de ranglijst staat. Daardoor ontstaat de situatie dat de Ieren gebaat zijn bij een succesvolle EK-kwalificatiecampagne van Oranje. Ierland kan zodoende op 18 november gebaat zijn bij een nederlaag als het op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.

De stand van zaken:

© Wikipedia / ProShots

De betekenis van de kleuren en letters:

Groen: Kwalificatie voor het EK bij huidige stand van zaken

Blauw: Kwalificatie voor play-offs bij huidige stand van zaken

Rood: Gastland en zodoende zeker van deelname

Grijs: Uitgeschakeld (bij huidige stand van zaken)

Zwart: Uitgesloten van deelname

X: Verzekerd van in ieder geval deelname aan play-offs

Q: Gekwalificeerd voor het EK

Y: Uitgeschakeld in EK-kwalificatie, maar nog kans op deelname aan play-offs