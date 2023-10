Wijffels miste naast Frenkie de Jong nóg iemand bij Oranje: ‘Hij schurkt het dichtst tegen de top aan’

Ronald Koeman kon in de EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Griekenland niet beschikken over een behoorlijk aantal belangrijke krachten. De bondscoach zag onder anderen , Matthijs de Ligt, en Memphis Depay met blessures wegvallen. De Jong werd node gemist, maar volgens Maarten Wijffels deed op bezoek in Griekenland ook de afwezigheid van Gakpo zich voelen.

De verwachting was dat Gakpo in de zomer van 2022 al een transfer naar een Europese topcompetitie zou maken, maar ondanks interesse uit de Premier League én het mislopen van de groepsfase van de Champions League bleef hij PSV trouw. De aanvaller maakte in de eerste helft van het afgelopen seizoen vervolgens veel indruk en trok die lijn door naar het WK in Qatar. Gakpo kon onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal rekenen op een basisplaats en hij betaalde het vertrouwen terug met doelpunten. Gakpo kon weliswaar niet voorkomen dat Oranje in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Argentinië, maar met drie doelpunten in vijf wedstrijden had hij een goed toernooi gespeeld.

De prestaties van Gakpo bleven uiteraard niet onopgemerkt. De Eindhovenaar bekroonde een geweldige eerste seizoenshelft met een toptransfer naar Liverpool. Ook na zijn vertrek naar de Engelse grootmacht is Gakpo in het Nederlands elftal zeker van zijn plaats. Hij moest door een blessure de kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland echter aan zich voorbij laten gaan. Zijn afwezigheid deed zich vooral in Griekenland voelen, stelt Wijffels. “Op zo’n avond in Athene mis je als kijker - naast vormgever Frenkie de Jong - van de afwezigen vooral Gakpo”, schrijft Wijffels in zijn analyse in het Algemeen Dagblad. “Hij schurkt van alle aanvallende spelers in de visvijver van Oranje nog het dichtst tegen de top aan. Gakpo is iemand die op eigen houtje iets kan creëren. En hij creëert ook voor anderen om hem heen.”

De aanvaller van Liverpool had van de vele kansen die Oranje kreeg in en tegen Griekenland er misschien ook wel eentje benut. Dat het in Athene lang spannend bleef, is volgens Wijffels ‘misschien ook wel typerend voor het niveau dat Oranje zélf heeft’. “Onnodig spannend eigenlijk, want net als bij de heenwedstrijd in Eindhoven (3-0) was het kwaliteitsverschil groot”, zag Wijffels. “Maar niet alleen de schoten van Reijnders uit de corners gingen er niet in, ook Steven Bergwijn miste twee open kansen. Wout Weghorst verknalde zelfs een penalty. In maart schreven we het al na de eerste twee ronden: ‘de internationale top is uit beeld. Vergeet Frankrijk en andere landen van dat kaliber. Het is even niet anders. Maar wat nog wel steeds kan: als subtopland naar het EK.’ En dat gaat dus lukken in een poule waarin Griekenland en Ierland onderkant middenmoot zijn gebleken. Hooguit.”