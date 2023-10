Wilfred Genee onthult last te hebben van stalkers: 'Ik heb er 18,19 in mijn telefoon staan'

Wilfred Genee heeft last van stalkers, zo heeft de presentator van het programma Vandaag Inside aangegeven in gesprek met de Nieuwe Revu. De journalist weet dat hij door de manier waarop hij zich presenteert in de media niet bij iedereen even populair maakt en vindt dat helemaal niet erg, maar hij heeft wel moeite met mensen die te ver gaan.

Aanleiding voor het interview met Genee, die niet de enige is die naar zijn persoonlijke situatie wordt gevraagd, in de Nieuwe Revu is de situatie die onlangs is ontstaan rondom Tim Hofman. Een 41-jarige man wilde de journalist van BNNVARA doden op het MediaPark in Hilversum, zo werd onlangs bekend. Tegenwoordig worden BN'ers vaker lastig door mensen met andere meningen, zo weet ook Genee. Hij heeft in zijn telefoon de nodige stalkers staan.

"Door mijn stijl van presenteren heb ik regelmatig te maken met personen die een hekel aan me hebben. Dat vind ik geen probleem, dat mogen ze zelfs tegen me zeggen. Een probleem heb ik met de mensen die over de schreef gaan", zegt de presentator van Vandaag Inside. "Ik heb 18, 19 stalkers in mijn telefoon staan. Dan denk ik toch: er zit ook gewoon een uitknop op de televisie", besluit de journalist.