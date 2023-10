Wilfred Genee pakt collega-presentator aan: 'Je geeft iemand met belastinggeld de kans om tv te leren presenteren'

Wilfred Genee heeft zich woensdagavond kritisch uitgelaten over collega-presentator Khalid Kasem. De presentator van Vandaag Inside vindt het merkwaardig dat Kasem op een heel belangrijk tijdstip op tv mag 'leren presenteren'.

In het programma Vandaag Inside kwam Kasem te sprake nadat zijn interview met Pieter Omtzigt werd besproken, waar in het medialandschap veel kritiek op kwam. Genee, die met Johan Derksen en Rene van der Gijp onlangs nog gezelschap kreeg aan tafel van Kasem, begrijpt er niets van hoe de NPO te werk gaat met Kasem: "Je geeft iemand op basis van belastinggeld de mogelijkheid om op tv te leren presenteren. Dat is toch best gek?', vraagt Genee zich af. "Op een heel belangrijk tijdstip."

Genee is van mening dat niet Khasem op 19.00 uur te zien zou moeten zijn op NPO1, maar een presentator die al wat meer bagage heeft: “Dan moet er iemand zitten die een beetje ervaring heeft. Als je heel slecht bent en je wordt iets beter… Maar ondertussen zit je wel op prime time te presenteren", zegt Genee.

Johan Derksen is het eens met zijn collega van Vandaag Inside. De Snor is van mening dat als iemand op tv gaat presenteren, die persoon zichzelf ook echt bewezen moet hebben: "Wat jij zegt klopt, want live-tv is geen opleidingscursus. Wanneer je live op tv komt moet je dat kunstje beheersen.”