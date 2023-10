Wilfred Genee zet Valentijn Driessen voor gek in Vandaag Inside

Wilfred Genee heeft Valentijn Driessen even voor gek gezet in Vandaag Inside. De journalist van De Telegraaf was woensdagavond te gast en de presentator liet even merken dat Driessen 'eindelijk' een fan van zichzelf had gevonden. Daar waren beelden van, waar Genee heen wilde praten. Daarvoor gaf Driessen zelf ook al aan dat hij merkt dat zijn populariteit een stuk minder is dan die van de gastheer, René van der Gijp of Johan Derksen.

Bekijk onderstaand fragment uit de uitzending van Vandaag Inside.