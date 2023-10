Willem van Hanegem ontbreekt bij eigen podcast: 'Heel erg jammer'

Feyenoord-icoon Willem van Hanegem kampt met een zware verkoudheid. Normaliter is De Kromme op vrijdag altijd te horen in de Willem & Wessel-podcast, maar ditmaal steekt het virus daar een stokje voor. Daar baalt de oud-international zeker van.

“Wel heel erg jammer dat ik zo precies het leukste moment van de week misloop”, reageert Van Hanegem bij het Algemeen Dagblad op zijn afwezigheid, waardoor de podcast deze week niet opgenomen kan worden. De Kromme kampt al een paar dagen met zware verkoudheid, maar omdat hij nog lang hoopte deel te kunnen nemen aan de pocast, kwam vrijdagochtend rond zes uur pas de afmelding.

Woensdag was Van Hanegem ook al niet fit, maar wel keek hij desondanks naar ‘zijn’ Feyenoord. De prestatie van de formatie van Arne Slot maakte hem meer dan trots. “De tweede helft was het allemaal wat slordiger", plaatste hij ondanks zijn flinke verkoudheid nog wel een kritische kanttekening bij de zege van de Rotterdammers.

Feyenoord boekte een 3-1 overwinning op Lazio en zette daarmee een goede stap richting overwintering in Europa. Dankzij die zege en het gelijkspel bij Celtic - Atlético Madrid (2-2) gaan de Rotterdammers zelfs aan de leiding in hun groep. Over twee weken staat de return van dit tweeluik met Lazio op het programma in Italië en dan gaan we de beslissende fase van poule in. Aanstaande zondag staat Feyenoord alweer een lastige wedstrijd te wachten. De Rotterdammers komen dan namelijk in actie in Enschede uit bij FC Twente.